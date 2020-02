Polskie gwiazdy utknęły na Wyspach Kanaryjskich. „Przerażeni oczekujemy co dalej”

Kalima to pył lub piasek nad Oceanem Atlantyckim znad marokańskiej części Sahary. Jest on związany z burzami piaskowymi nad Saharą i transportem pyłów przez wschodnie wiatry. Na Wyspach Kanaryjskich w czasie kalimy widoczność spada, a drobne cząstki pyłu pokrywają ulice i domy. Temperatura w tym czasie może przekraczać 40 st. C.

Ze względu na kalimę zamknięte zostało lotnisko na Gran Canarii, a na Teneryfie Południowej i Teneryfie Północnej przerwano przyjmowanie samolotów. Tysiące osób oczekuje na nowe terminy odwołanych lotów.

Na Wyspach Kanaryjskich wypoczywa też obecnie wiele polskich gwiazd. Na Instagramach m.in. Barbary Kurdej-Szatan, jej męża Rafała Szatana, czy innej gwiazdy „M jak Miłość” Katarzyny Cichopek, pojawiły się wpisy nawiązujące do kalimy.

„Przerażeni turyści przysypani Kalimą pozdrawiają serdecznie wszystkich Polaków! Jednocześnie informujemy, że z powyższych powodów nie jesteśmy pewni, czy dotrzemy do Polski na czas. Z góry przepraszamy naszych pracodawców” – napisała na Instagramie Barbara Kurdej-Szatan, zamieszczając zdjęcie, na którym jest także m.in. jej mąż i Robert Górski. „Kalima nas dopadła, więc my jej uciekliśmy gdzieś w głąb wyspy... przerażeni oczekujemy co dalej... Podobno tak silna burza piaskowa ostatnio była tu jakieś 20 lat temu...hmm. P.S. Pyszne tu mają burgery!! Piach w zębach, w grupie raźniej, nie dajemy się” – dodał Rafał Szatan na swoim koncie.

Żona Roberta Górskiego przekazała, że „uwięzieni przez burzę piaskową znad Sahary, postanowiliśmy przedłużyć wakacje o tydzień” . „Kusimy też Szatanów, chociaż w naturze jest odwrotnie” – żartowała. Z kolei do swojego pokoju hotelowego Barbarę Kurdej-Szatan i jej męża zaprosili Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel. „Basiu kochana, jeżeli wasz lot jutro zostanie odwołany, to nie ma tego złego – jesteśmy rzut beretem, na Gran Canarii! Wpadajcie do nas, pomieścimy się w jednym pokoju hotelowym, ugoszczę was serdecznie. A tymczasem jednak trzymam za was kciuki, by wszystko się powiodło według planu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie” – napisała za pośrednictwem InstaStory aktorka znana z „M jak miłość” .

