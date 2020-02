Koronawirus uwięził Toma Cruise'a w Wenecji. Prace nad „Mission: Impossible 7” wstrzymane

Gwałtownie rozprzestrzeniający się we Włoszech koronawirus obejmuje kolejne części kraju. Potwierdzone przypadki odnotowano już w Lombardii, Wenecji Euganejskiej, Piemoncie, Emilii Romanii i Lacjum. Na skutek zakażenia i rozwoju choroby COVID-19 zmarło tam już 7 osób. W ramach walki z epidemią Włosi objęli kwarantanną kilkanaście miasteczek. W zagrożonych regionach odwołano wszystkie wydarzenia publiczne, w tym mecze Serie A oraz karnawał w Wenecji. Zamknięto większą część atrakcji turystycznych, szkoły i centra kultury.

Dziennikarze „Daily Mail” dowiedzieli się, że koronawirus zakłócił też prace nad siódmą częścią „Mission: Impossible”. Z ich informacji wynika, że prace na planie filmowym są obecnie całkowicie wstrzymane. Z kolei gwiazda serii Tom Cruise zamknęła się w luksusowym, pięciogwiazdkowym hotelu Gritti Palace, w którym czeka na decyzję co do dalszego losu produkcji. Decyzję ma usłyszeć najpóźniej 1 marca. Nie zanosi się jednak na to, by była ona pozytywna. Brytyjska cześć obsady już w poniedziałek 24 lutego wieczorem wróciła na Wyspy, gdzie zostanie poddana stosownym badaniom. W związku z tym planowana na lato 2021 roku premiera „Mission: Impossible 7” może znacząco się opóźnić.

