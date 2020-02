Znamy obsadę filmu o Elvisie Presleyu. Co myślicie o doborze aktorów? Zobaczcie galerię

Maggie Gyllenhaal jako Gladys Presley (matka Elvisa), Rufus Sewell pojawi się w roli Vernona Presleya (ojciec), Olivia De Jonge wcieli się w Priscillę Presley, a Austin Butler zagra samego „Króla Rock and Rolla”. Baz Luhrmann wybrał obsadę do filmu biograficznego o legendzie muzyki. Jak oceniacie podobieństwo aktorów do osób, w które się wcielą?