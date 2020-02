Edward Miszczak wbił szpilę TVP podczas prezentacji ramówki TVN

We wtorek 25 lutego stacja TVN zaprezentowała swoją wiosenną ramówkę. Na konferencji prasowej pojawiło się wiele gwiazd m.in. Kuba Wojewódzki, Magda Gessler, Małgorzata Rozenek-Majdan, Małgorzata Kożuchowska, Magdalena Cielecka oraz Hubert Urbański. Imprezę prowadzili Magda Mołek oraz Piotr Kraśko. W trakcie prezentacji głos zabrał Edward Miszczak – dyrektor programowy stacji TVN. W jego wystąpieniu nie zabrakło drobnej uszczypliwości pod adresem konkurencji. – Stacje telewizyjne prężą muskuły, co tam przygotowały na miarę swoich dwóch miliardów. (...) My, jako najbardziej demokratyczna grupa telewizyjna, dajemy widzowi wybór – powiedział Edward Miszczak.

Dyrektor programowy stacji TVN nawiązał tym samym do rekompensaty z tytułu utraconych wpływów abonamentowych w wysokości 2 mld złotych, które mają otrzymać TVP oraz Polskie Radio. Decyzję o przekazaniu tych środków mediom publicznym podjął Sejm. Później została ona odrzucona przez Senat i ponownie przyjęta przez Sejm. Za przyjęciem ustawy głosowało 232 posłów, przeciw było 220 parlamentarzystów, nikt nie wstrzymał się od głosu. O tym, czy TVP i Polskie Radio faktycznie otrzymają te środki, zadecyduje Andrzej Duda. Opozycja jeszcze przed głosowaniem w Sejmie domagała się przeznaczenia 2 mld zł na służbę zdrowia, a dokładniej na dofinansowanie onkologii.

Czytaj także:

Ramówka TVN wiosna 2020. Nowe programy i seriale