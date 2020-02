„Mister”. Będzie ekranizacja kolejnej książki autorki „Pięćdziesięciu twarzy Greya”

Prawa do ekranizacji książki, które niedawno trafiły na rynek, wywołały ostrą wojnę przetargową. James, która wyprodukowała każdy z trzech filmów, powraca w tej samej roli, tym razem przy produkcji adaptacji filmowej „Mistera” .

O czym jest książka? „Londyn, 2019. Dla Maxima Trevelyana życie było niezwykle łaskawe: uroda, arystokratyczne koneksje i pieniądze sprawiły, że nigdy nie musiał pracować, a noce rzadko spędza samotnie. To idylliczne życie przerywa jednak coś, na co mężczyzna nie jest gotowy: Maxim dziedziczy rodzinny tytuł szlachecki, cały majątek i gigantyczne posiadłości... a także wszelkie wiążące się z nimi obowiązki. To rola, z którą nie umie się zmierzyć. Największym wyzwaniem będzie jednak walka z pożądaniem pewnej tajemniczej młodej kobiety, która niedawno pojawiła się w Anglii. Ta dziewczyna ma w sobie coś więcej niż niebezpieczną, skomplikowaną przeszłość. Małomówna, piękna i z ogromnym talentem muzycznym, nęci Maxima swoim sekretem, wzbudzając w nim namiętność, jakiej dotąd nie doświadczył. Kim jest Alessia Demachi? Czy Maxim obroni ją przed zagrażającymi jej wrogami? I co uczyni dziewczyna, gdy dowie się, że jej kochanek również skrywa mroczne tajemnice?” – czytamy w opisie fabuły powieści.

Książka „Mister” znajdowała się na liście bestsellerów „New York Timesa” przez dziewięć tygodni i przetłumaczona została na 33 języki.

