Nowy serial od producentów „Sex Education”. O czym będzie „Red Rose”?

Netflix nabył prawa do dystrybucji kolejnego serialu produkcji BBC. Tym razem jest to „Red Rose” – seria tworzona przez Michaela i Paula Clarksona, którzy pracują obecnie także nad „The Haunting Of Bly Manor” dla tej platformy streamingowej oraz serialu „See” dla Apple TV+.

Informację o tym, że serial „Red Rose" będzie udostępniony na Netflix przekazał portal Deadline. Z podanych informacji wynika, że prace nad serialem ruszą w czerwcu 2020 roku, a zdjęcia będą powstawać w Manchesterze i Bolton w Wielkiej Brytanii. Współproducentem „Red Rose" będzie firma Eleven, która jest odpowiedzialna także za serial „Sex Education" Netfliksa. Na razie nie wiadomo, kiedy produkcja zadebiutuje na Netflix ani jaka będzie jego obsada. Wiadomo jednak, że serial opowiadał będzie o grupie młodych brytyjskich studentów, którzy odkrywają aplikację Red Rose. Ta zachęca ich do podjęcia szeregu coraz to bardziej niebezpiecznych wyzwań. Jedna z kobiet w grupie, Rochelle Jackson, pobiera aplikację na swój telefon, a to wyzwala serię wydarzeń, które łączą przyjaciół w walce z pozornie nadprzyrodzoną istotą. Jak podaje Deadline, mimo że akcja serialu toczy się głównie w brytyjskim Bolton, „Red Rose" czerpie inspirację z thrillerów takich jak „Uciekaj" czy „Krzyk".

