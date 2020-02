Nowy Bond będzie najdłuższym filmem w historii serii. Przebije „Irlandczyka”?

„No Time to Die” (pol. „Nie czas umierać” ), według informacji podanych przez amerykańską sieć kin, trwał będzie dwie godziny i 43 minuty. Nie przebije jednak „Irlandczyka” Martina Scorsese, który trwał trzy godziny i 30 minut ale z pewnością zaliczać się będzie do dłuższych produkcji. Dla porównania przypomnijmy, „Spectre” (2015) Sama Mendesa, 24. z serii filmów szpiegowskim o Bondzie trwał 148 minut. Z kolei „007 Quantum of Solace” (2008), 22. film z serii w reżyserii Marca Forstera liczył 106 minut.

Komentatorzy zauważają jednak, że jeżeli czas filmu zdradzony przez sieć kin okaże się prawdziwy, nie będzie to bardzo zaskakujące – „Nie czas umierać” jest bowiem ostatnim filmem z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. „Sama historia potrzebuje czasu, aby odetchnąć” – zwraca uwagę dziennikarz portalu „Collider” i dodaje, że obserwowaliśmy to przy okazji „Avengers: Koniec gry” , a teraz film jest najbardziej dochodową produkcją w historii.

„Nie czas umierać”

„No Time to Die” ma być ostatnią produkcją z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Reżyserem kolejnego obrazu o przygodach agenta 007 jest wspomniany Cary Fukunaga („Detektyw” 1 sezon, „To”, „Jane Eyre”, „Ucieczka z piekła”). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadał Linus Sandgren. Film kręcony był w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

W nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Christopha Waltza, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik. Rami Malek ma zagrać w filmie czarny charakter. Główną piosenkę do filmuzaśpiewa Billie Eilish.

Premiera nowego Bonda

W Polsce film „Nie czas umierać” będzie miał swoją kinową premierę 3 kwietnia 2020 roku.

