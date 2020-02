Żona Pawła Królikowskiego opublikowała zdjęcie z mężem. „W kontakcie”

Jako pierwszy informację o śmierci Pawła Królikowskiego przekazał „Super Express”. Później doniesienia te potwierdziło Polskie Radio, powołując się na informację od rodziny aktora. Paweł Królikowski zmarł w czwartek w szpitalu, gdzie od grudnia przebywał na oddziale neurochirurgicznym.

Jeszcze w czwartek zdjęcie z mężem opublikowała Małgorzata Ostrowska. „Pawku, najlepsza podróży mojego życia. W kontakcie” – napisała na Instagramie aktorka, która wyszła za Królikowskiego w 1988 roku i z którym doczekała się piątki dzieci. Przypomnijmy, kilka godzin wcześniej swojego ojca pożegnał syn, Antoni. „Dzisiaj, po wielu miesiącach walki z chorobą, odszedł Paweł Królikowski. Nasz ukochany Tata i Mąż. Zawsze będziesz w naszych sercach. Do zobaczenia Tato” – napisał młody aktor.

Problemy ze zdrowiem

Przypomnijmy, finał poprzedniego sezonu „Twoja twarz brzmi znajomo” odbył się bez Pawła Królikowskiego. Po powrocie do programu aktor tłumaczył, że wynikało to z jego złego stanu zdrowia. – Na początku maja nie przyjechałem do was na spotkanie. Okazało się, że moje zdrowie nie było okej – powiedział Paweł Królikowski we wrześniu ubiegłego roku, podczas ostatniego odcinka programu. – Musiałem więc coś z tym zrobić, spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam mi uratowali życie, uratowała mi życie moja żona i uratował mi życie mój profesor Ząbek i okazało się, że mogę żyć, że mogę z wami się spotykać – dodał. Wspomniany prof. Mirosław Ząbek specjalizuje się w neurochirurgii i neurotraumatologii oraz pracuje w Szpitalu Bródnowskim.

Aktor już w 2015 roku zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jak podawał tygodnik „Na żywo”, po ugryzieniu przez kleszcza zaczął mieć bóle głowy oraz wymiotował. Wówczas na niepokojące objawy, do których doszły kłopoty ze wzrokiem, uwagę zwróciła jego żona, Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Juror „Twoja twarz brzmi znajomo” trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację wycięcia tętniaka mózgu.

Kariera Pawła Królikowskiego

Paweł Królikowski znany był z licznych ról filmowych i serialowych. Widzowie mogli oglądać go w produkcjach takich jak „Ludożerca”, „Zakład”, „Ciało”, „Czwarta władza” czy „Wszyscy jesteśmy Chrystusami”. Sławę przyniosła mu szczególnie praca na planie „Ranczo Wilkowyje”, gdzie przez wiele lat wcielał się w rolę Jakuba „Kusego” Sokołowskiego. Zasiadał także w jury programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, gdzie oceniał wokalne i aktorskie występy polskich celebrytów. Od 1988 roku był żonaty z Małgorzatą Ostrowską, z którą doczekał się piątki dzieci. W ślady popularnych rodziców poszedł Antoni, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów młodego pokolenia.

