Lady Gaga wypuściła pierwszy solowy od trzech lat singiel. Zobaczcie teledysk do „Stupid Love”

27 lutego (28 w piątek czasu polskiego) do sieci trafił pierwszy singiel z nowej płyty Lady Gagi, która nie ma jeszcze tytułu. Trwające 3:37 minut „Stupid Love” już po kilku godzinach dobiło do milion wyświetleń w serwisie YouTube, co pokazuje, jak zniecierpliwieni byli fani artystki, oczekujący na nowy materiał.

Informację o nowym singlu gwiazda opublikowała już w środę 26 lutego w mediach społecznościowych. W Hollywood zauważono też billboardy z reklamą nowej płyty, oznaczanej w sieci hasztagiem #LG6. Magazyn „Variety” zapowiadał, że „Stupid Love” ma być utrzymanym w stylu disco hołdem dla albumu „Born This Way”.

Lady Gaga nowy album zapowiadała już od kilku miesięcy, publikując m.in. zdjęcie ze studia nagraniowego, czy dementując plotki o ciąży słowami: „jestem w ciąży z #LG6”. O nowej przygotowywaniu nowej płyty mówiła też w programie Oprah Winfrey.

Czytaj także:

Lady Gaga odwołała koncert z powodu choroby. „Jestem chora, smutna i źle się czuję”Czytaj także:

Lady Gaga miała wypadek podczas koncertu. „Myśleliśmy, że nie żyje”