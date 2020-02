Steven Seagal zapłaci 314 tys. dolarów kary. Za bardzo zaangażował się w kryptowaluty

SEC odnosi się do kryptowalut na podstawie przepisów stosowanych w przypadku papierów wartościowych. Oznacza to, że wszelkie kwestie dotyczące tej działki objęte są dość ostrymi regulacjami prawnymi. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wymaga m.in., by osoby zajmujące się reklamą kryptowalut ujawniały swoje zyski z tego tytułu.

Tego wymogu nie spełnił popularny aktor Steven Seagal, który udzielił swojego wizerunku do promowania Bitcoiin2Gen. Aktor za rolę „ambasadora” kryptowaluty miał zainkasować 250 tys. dolarów w gotówce i 750 tys. w kryptowalutach. Według wydanego z tej okazji komunikatu, Bitcoiin2Gen zapowiadał, że inwestorzy osiągną 8000 proc. zysku, gdy wartość tokena przekroczy 350 dolarów.

