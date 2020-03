„Szkoła dla elity”. Netflix udostępnił zwiastun trzeciego sezonu serialu

Na ten klip czekali wszyscy fani „Szkoły dla elity”. Do sieci trafił oficjalny zwiastun trzeciego sezonu serialu. Wcześniej Netflix poinformował, że premiera nowych odcinków jest planowana na 13 marca 2020 roku.

„Szkoła dla elity” – kto zagra w trzecim sezonie?

Wiadomo, że w kolejnej odsłonie przygód uczniów Las Encinas zobaczymy: Lu (Danna Paola), Carlę (Ester Exposito), Samuela (Itzan Escamilla), Guzmana (Miguel Bernardeau), Polo (Alvaro Rico), Nadię (Mina El Hammani), Andera (Aron Piper), Omara (Omar Shana), a także znanych z innego hiszpańskiego hitu - Domu z papieru - Jaime Lorente w roli Nano i Miguela Herrana (Christian). Do obsady dołączy dwóch nowych aktorów: Leiti Sene i Sergio Momo. Ich postaci będą nosiły imiona Yeray i Malick.

O czym jest „Szkoła dla elity”?

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Dochodzi do konfliktu, który doprowadza do morderstwa. Netflix trzyma na razie fabułę trzeciego sezonu w wielkiej tajemnicy. Ujawniono jedynie, że dla uczniów Las Encinas będzie to ostatni rok nauki w szkole. Nie wiadomo, jak główni bohaterowie poradzą sobie z powrotem Polo i czy zostanie on w jakikolwiek sposób ukarany za to, co zrobił. Fani produkcji, którzy chcą się dowiedzieć, jak potoczą się dalsze relacje między Andrem i Omarem oraz Guzmanem i Nadią muszą się więc uzbroić w cierpliwość i poczekać do 13 marca 2020 roku.

