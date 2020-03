Magda Gessler nominowana do Biologicznej Bzdury Roku. Za wywód o cebuli

Nominacji do prestiżowego tytułu „Biologicznej Bzdury Roku” nie dostaje się za darmo. Trzeba sobie na niego zasłużyć. Kolejną osobą, która postarała się o to wątpliwe wyróżnienie jest popularna Magda Gessler. Wielokrotna jurorka polskiego „Masterchefa” i gospodyni „Kuchennych rewolucji” na swoją szansę zapracowała sobie długim wpisem na temat cebuli.

„W 1919 roku, kiedy epidemia grypy zabiła 40 milionów ludzi na świecie, w USA był lekarz, który odwiedzał farmerów, aby im pomagać. Wielu z nich niestety zaraziło się chorobą i umarło. Ale gdy ten lekarz zaszedł do domu jednego z nich i ku jego zaskoczenia cała rodzina była zdrowa. Okazało się, że jego żona umieściła nieobraną cebulę w różnych pokojach w domu. Galen nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał i poprosił o obejrzenie jednej z cebul, pod mikroskopem. W rezultacie odkrył, że wirusy grypy są przyklejone do cebuli, i to uratowało tę rodzinę” – pisała.

Wątek kontynuowała w komentarzach pod pierwszym postem. Istnieje wiele podobnych historii. „Oto jedna z nich. Właścicielka salonu piękności, umieściła kilka misek z cebulą wokół swojego biznesu. Okazało się, że ani pracownicy, ani klienci nie zachorowali. Interesujące byłoby przeprowadzić test następnym razem, gdy pojawi się epidemia, albo po prostu zagr”.

