„Hygiene Education”. Netflix reaguje na epidemię koronawirusa

Wydawałoby się, że mycie rąk to absolutna podstawa, zwłaszcza po wyjściu z toalety. Praktyka niestety pozostawia wiele do życzenia, co może mieć zgubne skutki – zwłaszcza w obliczu światowej epidemii koronawirusa. Doceniamy więc stanowisko polskiego Netfliksa, który życzliwie przypomina o tym drobnym obowiązku.

„Umyj ręce, prosiaku!” – tego typu komunikaty z chęcią sami rozwiesilibyśmy na drzwiach łazienek w naszym biurowcu. Wśród setek osób pracujących w tym samym budynku niestety zawsze znajdą się te dwie, trzy osoby, które podstawowe zasady higieny mają za nic. Miejmy nadzieję, że oglądają Netfliksa, albo chociaż śledzą jego profile społecznościowe. Albo czytają Wprost.pl. To do nich kierowany bowiem jest komunikat wypowiadany przez Erica Effionga z serialu „Sex Education”. Serial „Sex Education” wrócił na Netfliksa z drugim sezonem już 17 stycznia. Tym razem Otis próbuje jakoś ułożyć swój związek z Olą (Patricia Allison), podczas gdy jego matka (Gillian Anderson) i ojciec dziewczyny (Mikael Persbrandt), wdają się w romans. Otis próbuje doprowadzić też do porządku swoje relacje z Meave (Emma Mackey), podczas gdy w Moordale zaczyna panować epidemia chlamydii. W zwiastunie pojawia się także przesłanie: „Życie jest trudne. Miłość jest bałaganem. Bałagan jest normą”. Sezon drugi serialu „Sex Education” wyreżyserowany został przez Bena Taylora, Alice Seabright i Sophie Goodhart. Jamie Campbell, Nunn i Taylor są producentami wykonawczymi serialu. Kim są aktorzy, którzy wcielają się w głównych bohaterów „Sex Education”? Ncuti Gatwa, który w „Sex Education” wciela się w Erica Effionga, urodził się w 1992 roku. 26-latek ma rwandyjskie pochodzenie, ale wychowywany był w Edynburgu i Dunfermline w Szkocji. Studiował w Royal Conservatoire of Scotland w Glasgow. Przed serialem Netflixazagrał dwie epizodyczne role – w 2014 roku w „Bob Servant” i w 2015 roku w „Stonemouth”. Emma Margaret Tachard-Mackey, która w serialu gra Maeve Wiley, urodziła się w 1996 roku w Le Mans we Francji. Jej ojciec jest Francuzem, a matka Brytyjką. Aktorstwo studiowała na University of Leeds. Później występowała w produkcjach Workshop Theatre i reżyserowała sztuki teatralne na uniwersytecie. Mackey zajmuje się też modelingiem. Przed „Sex Education” grała m.in. w filmie „Summit Fever” (2018) i „Badger_Lane” (2016). Asa Butterfield urodził się w 1997 roku w Islington. Mało kto kojarzy, że to właśnie on wcielił się w Bruno w kasowym filmie „Chłopiec w pasiastej piżamie”. Wcielił się też w tytułowego bohatera w ekranizacji powieści Orsona Scotta Carda Gra Endera i Jake’a Portmana w filmie Tima Burtona „Osobliwy dom pani Peregrine”. Zagrał też Hugo w filmie „Hugo i jego wynalazek”. Czytaj także:

