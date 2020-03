Eurowizja Junior po raz kolejny w naszym kraju. „Wracamy do Polski”

– Czy chcecie, żeby Polska raz jeszcze była organizatorem Eurowizji Junior? W takim razie ja się biorę do roboty! A Wy słuchajcie komunikatów Telewizji Polskiej w ciągu najbliższych dni – mówił prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski podczas finału 3. edycji programu „The Voice Kids”. Czwartkowy komunikat organizatorów konkursu wskazuje na to, że udało się osiągnąć porozumienie, a tegoroczna edycja muzycznej rywalizacji znowu odbędzie się w Polsce. „Wracamy do Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2020” – przekazali organizatorzy w nagraniu opublikowanym 5 marca na YouTube. Wciąż nie wiadomo kiedy zostanie zorganizowany finał, jednak biorąc pod uwagę terminy poprzednich edycji, najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się być listopad.

Gdzie finał?

Na razie nie wiadomo, gdzie dokładnie zmierzą się młodzi wykonawcy. Wszystko wskazuje na to, że w roli gospodarza wystąpi Kraków, o czym informowano już pod koniec lutego. Już wtedy „Gazeta Wyborcza” informowała, że Kurski drugi raz z rzędu wygrał walkę o organizację konkursu w Polsce. Pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury Rafał Piaskowski potwierdził w rozmowie z gazetą, że doszło do rozmowy prezesa TVP z prezydentem Jackiem Majchrowskim. – Wszystko wskazuje na to, że w listopadzie 2020 TVP ponownie będzie organizatorem Eurowizji Junior – przekazał.

Rafał Piaskowski dodał też, że prezes Tauron Areny zarezerwował terminy w ramach organizacji wydarzenia. W najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie producenckie, podczas którego ustalone zostaną szczegóły przedsięwzięcia.

