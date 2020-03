Mąż Kidawy-Błońskiej zrobi film „Kandydatka”: To będzie polskie „House of Cards”

Reżyser, producent i scenarzysta filmowy Jan Kidawa-Błoński w wywiadzie dla Radia Zet zdradził informacje na temat najnowszego projektu, nad którym obecnie pracuje. – Przygotowuję się do zrobienia filmu, który się będzie nazywał „Kandydatka” – rzucił. – Kobieta będzie kandydatką na prezydenta RP. Oczywiście to nie ma żadnego związku z postacią mojej żony – podkreślał.

– Scenariusz już jest gotów, nie ja jestem autorem. Nad scenariuszem już trochę pracowano, właśnie został skończony. Napisali go Maciej Karpiński i Agata Dominik. Główną rolę zagra Magdalena Boczarska, ale to jest to, co ja mogę w tej chwili powiedzieć. Jeżeli nam się to uda, to będzie polskie „House of Cards”. Oczywiście postacie całkowicie fikcyjne, ale tytuł „Kandydatka” – mówił.

Filmowiec mający na koncie takie tytuły, jak „Różyczka”, „Skazany na bluesa”, „W ukryciu”, „Gwiazdy” czy „Wirus” zapytany został o termin rozpoczęcia zdjęć. – Myślę, że przyszły rok, wiosna, to tak realnie najwcześniej – odparł. Stwierdził też enigmatycznie, że „fundusze zaczynają się zbierać”.

Czytaj także:

Kidawa-Błońska narzeka na drożyznę. „Z ekstrawagancji kupiłam sobie pęczek kolendry”Czytaj także:

Memy po pierwszych tygodniach kampanii prezydenckiej. Oj, działo się