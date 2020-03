W tych filmach kobiety grają pierwsze skrzypce. Propozycje HBO na Dzień Kobiet

Glenn Close, Julia Roberts, Nicole Kidman, Meryl Streep, Salma Hayek, Catherine Zeta-Jones, Julianne Moore – to aktorki, które od lat czarują na ekranie. Na HBO GO znajdziemy wiele filmowych propozycji z ich udziałem – od komedii, po dramaty, filmy obyczajowe czy musicale. Oto filmy, które warto obejrzeć z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.

„Żony ze Stepford”

Joanna (Nicole Kidman) jest najmłodszą panią prezes w historii stacji telewizyjnej EBS. Żyjąca pod ciągłą presją kobieta pewnego dnia traci pracę. Załamana postanawia uciec z Manhattanu i przeprowadzić się wraz z mężem (Matthew Broderick) i dwójką dzieci do uroczego miasteczka w stanie Connecticut o nazwie Stepford. Na miejscu poznaje pisarkę Bobbie (Bette Midler), która również ostatnio wyprowadziła się z Nowego Jorku. Obydwie dochodzą do wniosku, że w ich otoczeniu dzieje się coś dziwnego. Kobiety są zbyt idealne, a mężczyźni zbyt szczęśliwi. Postanawiają odkryć, na czym polega tajemnica Stepford…



„Chicago”

W więzieniu dla kobiet spotykają się dwie śpiewające ślicznotki – nikomu nieznana, lecz ambitna Roxie Hart (Renée Zellweger) i gwiazda wodewilu, Velma Kelly (w tej roli uhonorowana Oscarem Catherine Zeta-Jones). Obydwie trafiły za kratki z powodu morderstwa. Roxie zabiła kochanka, gdy okazało się, że nie zamierza pomóc jej w karierze. Velma natomiast zastrzeliła męża i siostrę; dzięki temu „wyczynowi” jej nazwisko nie schodzi z pierwszych stron gazet. Roxie nie zamierza spokojnie czekać na stryczek. Wynajmuje najlepszego adwokata w mieście, przebiegłego i zabójczo przystojnego Billy’ego Flynna (Richard Gere). Ten zaś za 5 tys. dolarów da jej to, o czym marzyła – wielką sławę.



„Gloria Bell”

Gloria (Julianne Moore) jest rozwódką po pięćdziesiątce, która stara się żyć pełnią życia. Nie zawsze jest to jednak łatwe. Jej dorosłe dzieci mają dla niej coraz mniej czasu, a były mąż znajduje sobie młodszą partnerkę. Pewnej nocy kobieta w jednym z klubów nocnych w Los Angeles poznaje Arnolda (John Turturro), a niespodziewany romans wywraca jej codzienność do góry nogami… Nadzieja miesza się z niepewnością, a euforia z lękiem przed rozczarowaniem.



„Śniadanie u Tiffany'ego”

Nowy Jork, lata sześćdziesiąte XX wieku. Holly Golightly (Audrey Hepburn) jest lubiącą zabawę dziewczyną, która za nic w świecie nie chce się do niczego i nikogo przywiązywać. Całymi garściami czerpie z życia na koszt bogatych adoratorów. Pewnego dnia do mieszkania piętro wyżej wprowadza się młody, cierpiący na niemoc twórczą pisarz Paul (George Peppard), który także jest utrzymankiem. Szybko zaczyna łączyć ich przyjaźń, która z czasem przeradza się w głębsze uczucie...



„Przedszkolanka”

Lisa (Maggie Gyllenhaal) jest mężatką i matką po czterdziestce, która czuje, że w jej życiu coś poszło nie tak. Kobieta jest niespełnioną artystką i uważa, że zaprzepaściła swój talent. Pewnego dnia przedszkolanka przypadkiem odkrywa niezwykły talent literacki u jednego z pięcioletnich uczniów. Zdeterminowana postanawia zrobić wszystko, żeby chłopiec zaczął rozwijać swoje umiejętności. Jej zaangażowanie szybko jednak przeradza się niebezpieczną obsesję.



„Opowieść”

Jennifer (Laura Dern) zwiedza świat, pracując jako dziennikarka i wykładowczyni. Jej życie zdaje się być idealne. Jej bazą jest Nowy Jork, gdzie mieszka ze swoim partnerem. Pewnego dnia jej matka (Ellen Burstyn) znajduje opowiadanie, w którym trzynastoletnia Jennifer opisała swój “specjalny” związek z dwojgiem dorosłych trenerów. Dziennikarka jest oszołomiona. Zupełnie nie wie, co myśleć. Czytając pożółkłe strony “Opowieści”, odkrywa szyfr, którym posługiwała się 40 lat wcześniej. Jest jednak zdezorientowana, ponieważ w żaden sposób nie jest wstanie przypomnieć sobie tych zdarzeń. W końcu postanawia powrócić w rodzinne strony i skonfrontować się z byłymi trenerami. Jej wyobrażenie na temat swoich młodzieńczych lat zaczyna się szybko sypać.



„Wzgórze nadziei” (2003)

Czasy wojny secesyjnej. Ranny konfederat, Inman (Jude Law), wraca pieszo w rodzinne strony, gdzie oczekuje go narzeczona. Kraj pogrążony jest w chaosie i ogniu. Mężczyzna ma przed sobą ponad 300 mil pełnej niebezpieczeństw drogi. Wędrując, co rusz ociera się o śmierć. Spotyka zbiegłych niewolników, zdemoralizowanych żołnierzy, łowców nagród, a nawet wiedźmy. Pozorni sprzymierzeńcy w rzeczywistości mają złe zamiary, a pomoc nierzadko nadchodzi ze strony domniemanych wrogów. Tymczasem jego ukochana Ada (Nicole Kidman) po śmierci ojca rozpaczliwie stara się uchronić rodzinną farmę przed licytacją. Wprawdzie z ulgą pozbyłaby się znienawidzonego miejsca, tu jednak będzie szukał jej narzeczony, na którego powrót liczy wbrew wszystkiemu. W dramatycznej walce o przetrwanie dopomaga jej nieoczekiwany sprzymierzeniec: nieustraszona wędrowniczka Ruby (Renée Zellweger).



„Czułe słówka”

Aurora (Shirley MacLaine) i Emma (Debra Winger) są matką i córką, które mają zupełnie inne poglądy i podejście do rzeczywistości. Ich relacja nie zawsze jest łatwa, ale z biegiem czasu każda z nich znajduje powody, aby cieszyć się życiem.Jeden z najgłośniejszych amerykańskich filmów pierwszej połowy lat osiemdziesiątych XX wieku.



„Vox Lux”

W 1999 roku nastoletnia Celeste (Raffey Cassidy) doświadcza tragedii, która winduje ją na szczyty sławy i robi z niej gwiazdę muzyki pop. Od tamtej pory dziewczyna jest na świeczniku, a jej kariera rozwija się w cieniu zjawisk, które naznaczyły XXI wiek: ataków terrorystycznych, szkolnych strzelanin, medialnej rewolucji. W 2017 roku dorosła Celeste (Natalie Portman) planuje swój powrót na szczyt, wydając płytę pt. „Vox Lux”.



„Frida”

Fascynująca opowieść o burzliwym życiu niezwykłej kobiety i wybitnej artystki, Meksykanki Fridy Kahlo (Salma Hayek). Na jej losach zaważyły dwa wydarzenia. Pierwsze to wypadek, w którym jako młoda dziewczyna została trwale okaleczona. Drugie – poznanie malarza, rewolucjonisty i kobieciarza w jednej osobie, Diego Rivery (Alfred Molina). Cierpienie stało się inspiracją jej sztuki, miłość do Diega – treścią życia. Film ukazuje Fridę zarówno jako oryginalną malarkę, autorkę szokujących autoportretów, jak i prowokującą otoczenie, niezależną i niekonwencjonalną kobietę. Jest także barwną opowieścią o środowisku bohemy lat 30., a wreszcie, jak powiedział Alfred Molina, historią miłosną o porażającej mocy.



„Godziny”

Jeden niezwykły dzień z życia trzech kobiet: pisarki Virginii Woolf (nagrodzona za tę rolę Oscarem Nicole Kidman), gospodyni domowej Lary Brown (Julianne Moore) i właścicielki wydawnictwa, Clarissy Vaughan (Meryl Streep). Choć każda z nich żyje w innej epoce, wszystkie zmagają się z problemem depresji i pokusą samobójstwa. Ale to nie jedyna rzecz, która je łączy...



„Bliżej”

Los styka ze sobą w Londynie czworo nieznajomych: autora nekrologów Dana (Jude Law), wziętą fotografkę Annę (Julia Roberts), byłą striptizerkę Alice (Natalie Portman) oraz zamożnego dermatologa Larry’ego (Clive Owen). Dan romansuje z Alice, potem porzuca ją dla Anny, która z kolei zdradza Larry’ego, by po jakimś czasie znów do niego powrócić. Każde z nich szuka miłości, ale za każdym razem gubi się w gąszczu kłamstw, zdrad i emocjonalnych nieporozumień.



„American Beauty”

Lester Burnham (Kevin Spacey) jest typowym Amerykaninem w średnim wieku - prowadzi zwyczajne życie, mieszka na przedmieściu z żoną (Annette Bening) i nastoletnią córką (Thora Birch). Z każdym dniem jest coraz bardziej sfrustrowany pracą, nudną i niedającą mu satysfakcji, relacją z żoną, dla której liczy się tylko kariera, i brakiem kontaktu z dorastającą córką (Thora Birch). Nieoczekiwanie zakochuje się w nastoletniej Angeli (Mena Suvari), seksownej koleżance swojej córki.



„Żona”

Joan Castleman (Glenn Close) jest niezwykle inteligentną i piękną kobietą, która poświęciła cztery dekady życia oraz swoje marzenia i ambicje charyzmatycznemu mężowi Joe (Jonathan Pryce). Przez lata zdawało się, że w pełni spełniała się w roli żony Wielkiego Pisarza. Wszystko jednak do czasu. Kiedy para wyjeżdża wspólnie do Szwecji – gdzie mężczyzna ma odebrać Nagrodę Nobla – w kobiecie zaczyna coś pękać.



„Narodziny gwiazdy”

Jackson Maine (Bradley Cooper) był niegdyś wielką gwiazdą muzyki country, teraz jego kariera przygasa. Pewnego dnia mężczyzna poznaje utalentowaną piosenkarkę Ally (Lady Gaga) i postanawia pomóc jej wspiąć się na szczyt. Między parą rodzi się płomienne uczucie. Kiedy kariera Ally szybko nabiera tempa, Jacksonowi coraz trudniej jest pogodzić się z własną porażką.Obsypany nagrodami dramat muzyczny, który jest debiutem reżyserskim uznanego aktora Bradleya Coopera (siedem nominacji do Oscara – w tym za American Hustle i Poradnik pozytywnego myślenia). Artysta wciela się również w postać głównego bohatera. Partneruje mu nominowana za stworzoną przez siebie kreację do Nagrody Akademii debiutantka Lady Gaga. Para wypada razem rewelacyjnie zarówno w intymnych, kameralnych scenach jak i podczas występów scenicznych. Pokazująca blaski i cienie show biznesu produkcja zdobyła statuetkę Oscara i siedem nominacji do tej prestiżowej nagrody.Czytaj także:

Jest zwiastun 4. sezonu serialu „Dom z papieru”! Czego się z niego dowiadujemy?