Sieć kin Cinema City obniża ceny biletów o 50 proc. „Zmiany bez związku z koronawirusem”

Portal Wirtualne Media zapytał o sprawę Katarzynę Opertowską, marketing director Cinema City Poland. Jak poinformowała, obniżki cen biletów dotyczą wszystkich kin Cinema City w całej Polsce. Zapewniła jednak, że nie jest to spowodowane informacjami o koronawirusie, a „wnikliwą analizą trendów rynkowych” . – Wprowadzona zmiana była planowana od dawna. Ceny zostają obniżone na wszystkie seanse 2D i będą obowiązywać przez cały tydzień. Bilety będą obecnie w dwóch cenach: 17 zł w Warszawie, a w innych miastach 15 zł – wyjaśniła.

Co z programem Unlimited i formatami takimi jak Imax, 4DX czy ScreeX? Jak tłumaczyła Opertowska, one również zostały dostosowane do nowego cennika.

Portal Wirtualne Media podaje, że na podobną zmianę nie zdecydowały się sieci Multikino i Helios.

