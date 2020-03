„Milionerzy”. Padło kolejne pytanie o pół miliona złotych. Znasz odpowiedź?

Hanna Przydatek kontynuowała grę o milion złotych. Jedno z pytań warte było 250 tys. złotych

Galinstan, stop galu, indu i cyny, zastąpił:

A) złoto w obrączkach

B) rtęć w termometrach

C) miedzionikiel w złotówkach

D) amalgamat w plombach

Uczestniczka teleturnieju skorzystała z koła ratunkowego - pół na pół. Komputer odrzucił odpowiedzi A oraz D. Hanna Przydatek wybrała wariant B, który okazał się poprawny. Hubert Urbański odczytał także pytanie warte 500 tysięcy zł.

Krzysztof Komeda skomponował muzykę do wszystkich tych filmów, ale jeden z nich wyreżyserował kto inny niż pozostałe. Który?

A) „Nóż w wodzie”

B) „Matnia”

C) „Niewinni czarodzieje”

D) „Dziecko Rosemary”

Uczestniczka miała do wykorzystania jeszcze jedno koło ratunkowe - telefon do przyjaciela. Postanowiła jednak nie ryzykować i zakończyć grę. Gdyby zdecydowała się walczyć o pół miliona złotych, wybrałaby odpowiedź D. Tymczasem poprawna odpowiedź to C. Na kontro Hanny Przydatek trafi 250 tys. złotych.

Czytaj także:

„Milionerzy”. Padło pytanie o pół miliona złotych. Jak poradził sobie uczestnik?