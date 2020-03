Skandal w serialu HBO? „Twarz Jana Pawła II objawia się w kosmicznych odchodach”

Akcja najnowszego serialu HBO „Avenue 5” toczy się w niedalekiej przyszłości. Podróże po Układzie Słonecznym nie są już pomysłem rodem z literatury science-fiction, ale prężnie rozwijającą się, wycenianą na setki miliardów dolarów, gałęzią turystyki. W roli głównej w produkcji występuje Hugh Laurie jako Ryan Clark – pewny siebie i czarujący kapitan luksusowego kosmicznego wycieczkowca Avenue 5, którego pasażerowie mają do swojej dyspozycji wykwintną restaurację, taras widokowy i lekcje jogi. W pierwszym odcinku turystyczny prom kosmiczny Avenue 5 wyrusza w trwającą osiem tygodni podróż dookoła Saturna i wszystko wydaje się być dopięte na ostatni guzik. Kiedy jednak na pokładzie niespodziewanie dochodzi do awarii, Ryan i jego załoga muszą uspokajać niezadowolonych pasażerów i znaleźć sposób, żeby poradzić sobie z nieoczekiwanym rozwojem wydarzeń na statku, do czego powinni być, ale nie są, przygotowani.

Obok Hugh Lauriego w serialu występują m.in.: Josh Gad, Zach Woods, Rebecca Front, Suzy Nakamura oraz Ethan Phillips. Pomysłodawcą serialu jest Armando Iannucci, który wraz Simonem Blackwellem i Tony’m Rochem jest autorem scenariusza. Wszyscy trzej pełnili także obowiązki producentów wykonawczych.

Jeden z odcinków serialu wzbudził teraz sporo kontrowersji. Jego tematem przewodnim jest rzekomo objawiająca się w chmurze podświetlonych fekaliów dryfujących wokół statku kosmicznego, twarz papieża Jana Pawła II. Taką wersję przedstawiają pasażerowie. – Widzę twarz Jana Pawła II. Papieża. Żył w XX wieku, nieomylny, ale ładnie przepraszał za błędy z przeszłości. (...) JP2 był dobry, w młodości nawet nie był nazistą – mówi jeden z nich. – Ja widzę tylko roziskrzone ekskrementy – odpowiada drugi. Dyskusja toczy się przez niemal cały, trwający 90 minut odcinek serialu.

