Kinga Rusin kończy dziś 49 lat. Jak zmieniała się dziennikarka?

Mało kto pamięta, że zanim Kinga Rusin związała się zawodowo z TVN-em, karierę dziennikarską zaczynała w Telewizji Polskiej. Jednak to właśnie jako prowadząca „Dzień dobry TVN” i innych programów stacji: „You Can Dance – Po prostu tańcz” czy show „Agent – Gwiazdy”, zdobyła ogromną popularność. Co ciekawe, Kinga Rusin w programach rozrywkowych występowała nie tylko jako prowadząca. Jej taneczne zdolności oceniali jurorzy, gdy wraz z Stefano Terrazzino brała udział w programie „Taniec z gwiazdami”. Udało jej się oczarować widzów i wygrać taneczne show. Kinga Rusin spełnia się zawodowo nie tylko jako dziennikarka. Stawia także odważne kroki w świecie biznesu, jako współwłaścicielka marki kosmetycznej „Pat&Rub”.

Kinga Rusin – życie prywatne

Kinga Rusin wraz z Tomaszem Lisem są rodzicami dwóch córek: Poli i Igi. Dziennikarka rozwiodła się z mężem w 2006 roku. Od kilku lat jest związana z adwokatem Markiem Kujawą. 9 marca 2020 roku Kinga Rusin skończyła 49 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się dziennikarka, która w telewizji pracuje od lat.

