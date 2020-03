Dziecięcy aktor przerywa milczenie. Powiedział o molestowaniu w Hollywood, wymienił znane nazwiska

W poniedziałek 9 marca premierę miał dokument Coreya Feldmana „(My) Truth: The Rape of Two Coreys” . Feldman szczegółowo opisuje w nim domniemane nadużycia, z jakimi miał spotkać się zarówno on i Haim. Przypomnijmy, Corey Haim zmarł 10 marca 2010 roku z powodu komplikacji po zapaleniu płuc. Miał 38 lat.

Już w 2013 roku Corey Feldman wydał autobiograficzną książkę „Coreyography: A Memoir” , w której przywołuje dramatyczne wydarzenia ze swojej filmowej kariery. Pisze także, że wraz ze swoim nieżyjącym kolegą byli molestowani seksualnie przez wpływowych ludzi w Hollywood.

Czego dowiadujemy się z dokumentu Feldmana?

Feldman mówi w dokumencie, wyraźnie poruszony, nie mogąc powstrzymać łez, że Haim opowiedział mu ze wszystkimi szczegółami, że został zgwałcony przez Charlie'ego Sheena podczas kręcenia filmu „Lucas” Davida Seltzera w 1986 roku. W produkcji grali zarówno Feldman jak i Haim oraz między innymi Charlie Sheen i Winona Rider. – Powiedział mi, że Charlie kazał mu się pochylić pomiędzy dwiema przyczepami, posmarował jego tyłek olejem Crisco i zgwałcił w biały dzień. Każdy mógł tamtędy przejść i to zobaczyć – opowiedział Feldman. Haim miał wtedy 13 lat, a Sheen 19.

Kilka innych osób występujących w dokumencie poinformowało, że Haim albo powiedział im bezpośrednio, że został w dzieciństwie zgwałcony przez Sheena albo słyszeli o tym od kogoś innego lata po domniemanym nadużyciu. – Powiedział mi, że został zgwałcony jako mały chłopiec na planie filmu „Lucas” – mówi w dokumencie była żona Feldmana Susannah Sprague. – Powiedział mi, że zrobiła to jedna z gwiazd tego filmu, a następnie, że był to Charlie Sheen – dodała.

W dokumencie Feldman po raz pierwszy wymienił także nazwiska mężczyzn, których już wcześniej oskarżał o wykorzystywanie seksualne. Mówił, że chodzi o Jona Grissoma, dziś 57-letniego aktora, znanego z filmów takich jak „Prawo jazdy” (1988) czy „Dream a Little Dream” (1989). Aktor podał też naziwsko właściciela klubu nocnego Alphy'ego Hoffmana i byłego menedżera dziecięcych talentów aktorskich Marty'ego Weissa. Przekazał również, że Haima wykorzystał seksualnie Dominick Brascia, aktor, który zmarł w 2018 roku, znany m.in. z filmów „Szalone wakacje” (1994), „Pocałunek księżniczki” (1985) czy „Szlona małolata” (1989).

