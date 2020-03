Węże 2020. Poznaliśmy nominacje dla najgorszych polskich filmów. Jeden dostał aż 11 nominacji

„Polskie Złote Maliny”, nazywane dla odmiany Wężami to coroczny festiwal kpin i drwin z polskiego przemysłu filmowego. Popkulturowa Akademia Wszystkiego, czyli krytycy filmowi i dziennikarze kulturowi, przyznaje je już po raz dziewiąty. Jak twierdzi – by zwrócić uwagi na kondycję polskiego filmu. Wszyscy wiemy jednak, że chodzi jedynie o pośmianie się z tych bardziej nieudolnych, pazernych lub po prostu nielubianych twórców... Przejdźmy do kategorii:

Najgorsza reżyseria:

Kacper Anuszewski („Serce do walki”)

Kacper Anuszewski, Michał Milowicz („Futro z misia”)

Mariusz Gawryś („Sługi wojny”)

Michał Otłowski, Daniel Markowicz („Diablo. Wyścig o wszystko”)

Kordian Piwowarski („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Najgorszy scenariusz:

Paweł Bilski, Olaf Lubaszenko, Michał Milowicz, Kacper Anuszewski („Futro z misia”)

Mariusz Gawryś, Maciej Strzembosz („Sługi wojny”)

Ilona Łepkowska („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Daniel Markowski, Michał Otłowski („Diablo. Wyścig o wszystko”)

Karolina Szymczyk-Majchrzak („Jak poślubić milionera?”)

Najgorsza rola męska:

Piotr Adamczyk („Kobiety Mafii 2”)

Michał Milowicz(„Futro z misia”)

Mikołaj Roznerski („Diablo. Wyścig o wszystko”)

Mikołaj Roznerski („Fighter”)

Przemysław Sadowski („Futro z misia”)

Najgorsza rola żeńska:

Grażyna Błęcka-Kolska („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Małgorzata Foremniak („Diablo. Wyścig o wszystko”)

Roma Gąsiorowska („Całe szczęście”)

Ewa Kasprzyk („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Karolina Szymczak („Diablo. Wyścig o wszystko”)

Najgorszy duet na ekranie:

Maciej Maleńczuk/wino („Solid Gold”)

Michał Milowicz/Przemysław Sadowski („Futro z misia”)

Aleksandra Popławska/Otar Saralidze („Kobiety mafii 2”)

Katarzyna Skrzynecka/Maciej Zakościelny („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Karolina Szymczak/Tomasz Włosok („Diablo. Wyścig o wszystko”)

Występ poniżej talentu:

Janusz Chabior („Kobiety mafii 2”)

Maciej Maleńczuk („Solid Gold”)

Cezary Pazura („Diablo. Wyścig o wszystko”)

Zdzisław Wardejn („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Wiktor Zborowski („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Najbardziej żenująca scena:

Goły tyłek Daniela Olbychskiego („Polityka”)

Małgorzata Foremniak wykładająca jak podrywać milionerów („Jak poślubić milionera?”)

Dawid Ogrodnik z pluszowym zającem („Ciemno, prawie noc”)

Piesek liżący penisa („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Katarzyna Warnke udzielająca wywiadu - „Dziewczyny, zrywamy pajęczyny” („Kobiety Mafii 2”)

Najgorszy sequel, prequel lub remake

„Kobiety Mafii 2” (reż. i prod. Patryk Vega)

„Misz Masz czyli Kogel Mogel 3” (reż. Kordian Piwowarski; prod. Tadeusz Lampka, Ilona Łepkowska)

„Sługi wojny” (reż. Mariusz Gawryś; prod. Włodzimierz Niderhaus)

Najgorszy plakat:

„Całe szczęście” (prod. Tomasz Blachnicki, Anna Wiśniewska-Gill; dystr. Next Film)

„Diablo. Wyścig o wszystko” (prod. Daniel Markowicz; dystr. Kino Świat)

„Fighter” (prod. Małgorzata Domin, Dominika Mandla; dystr. Kino Świat)

„Futro z misia” (prod. Anna Siergiej, Michał Milowicz; dystr. Monolith Films)

„Serce do walki” (prod. Kacper Anuszewski; dystr. Kino Świat)

Najgorszy teledysk:

Bezczel – „Żyć aż do bólu” („Proceder”)

Pectus i Kasia Cerekwicka – „Głowę noś do góry” („Jak poślubić milionera?”)

Ania Rusowicz i Sławek Uniatowski – „Szukaj mnie” („Misz Masz czyli Kogel Mogel 3”)

Sobota i Kabe – 6 rano („Kobiety Mafii 2”)

Mateusz Ziółko i Tabb - „Legiony” („Legiony”)

Najgorszy przekład tytułu zagranicznego:

„Dogonić marzenia” (oryg. „Ride Like a Girl”)

„Impostor” (oryg. „The Hole in the Ground”)

„Królowe zbrodni” (org. „The Kitchen”)

„Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki” (oryg. „Gaston Lagaffe”)

„Na zawsze razem” (oryg. „Amanda”)

