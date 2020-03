Kołakowska komentuje zachowanie Polaków: Co wy macie w głowach? Kapustę kiszoną macie

Poszło o relację na InstaStory. W związku z pandemią koronawirusa, wielu Polaków ruszyło do sklepów, aby zrobić zapasy żywności i środków higienicznych. Kołakowska odnosząc się do sytuacji na sklepowych półkach, zauważyła, że głównie brakuje papieru toaletowego. „Zobaczcie, wszystko jest. Czego nie ma? Papieru toaletowego. Po prostu w momencie, kiedy zaczął się jeden z mnóstwa wirusów, ludzie będą siedzieli w kiblach i będą co robić? Będą się wypróżniać. Wykupili cały papier toaletowy” – mówiła. „Ja się zastanawiam, co wy macie w głowach? Kapustę kiszoną macie. Po prostu nic, null, zero. Powiem wam, chciałoby się przekląć. Po prostu pogięło was, serio” – stwierdziła dalej.

Komentarz ten wyraźnie zdenerwował fanów aktorki. Do jej słów odniosła się m.in. blogerka Maffashion. „Pani Violu, niech pani poczeka do kolejnego tygodnia, kiedy zamkną wszystko. Kiedy będzie obowiązywać (podobno) dwutygodniowy zakaz funkcjonowania sklepów, restauracji, klubów, kin itd”. – stwierdziła blogerka. „Tak, ludzie będą siedzieli na kiblu, jak to pani ironizuje i spłyca całą sytuację. Może niektórzy w obawie o swoje zdrowie i zdrowie innych chcą ograniczyć wychodzenie z domu? (...) Tu nie chodzi o panikę, a o zdrowy rozsądek i minimalizowanie ryzyka” – dodała dalej. „Jeśli ktoś chce się zamknąć w domu i siedzieć na WC, to nic pani do tego! (...) Żenujący jest sposób, w jaki pani komentuje ludzi w tej kwestii” – zakończyła Maffashion.

