11. edycja „Tańca z Gwiazdami” przeniesiona na jesień. Łzy uczestników

Przypomnijmy, aby zachować bezpieczeństwo w obliczu pandemii koronawirusa, piątkowy odcinek „Tańca z Gwiazdami” został nagrany bez udziału publiczności. Tuż przed ogłoszeniem, kto odpada z programu, prowadzący show Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut przekazali, że żadna para nie odpada, jednak show zawieszone zostaje do jesieni.

– Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników programu oraz osób przy nich pracujących, Telewizja Polsat podjęła decyzję o zawieszeniu programu na tym etapie do jesieni. Dobra wiadomość jest taka, że dziś nikt nie odpada i – jeżeli zgodzicie się – to w tym samym składzie zapraszamy do jesiennej edycji. Państwa głosy przechodzą do jesiennego programu – powiedział Ibisz. Na nagraniu widać, że uczestnicy show byli niezwykle wzruszeni tą decyzją.

