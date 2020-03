Bajki i filmy dla dzieci na platformach HBO i Netflix. Co warto obejrzeć w gronie rodzinnym?

Od bajek Studia Ghibli, po hitowe produkcje Disneya - na poniższej liście dzieci w każdym wieku znajdą coś dla siebie. Platformy Netflix i HBO mają szeroką ofertę obrazów, które możemy obejrzeć w gronie rodzinnym.

„Miasteczko Halloween” – HBO

Jack Skelleton znany również jako Pumpkin King to szef grupy potworów, duchów, czarownic, wampirów i innych straszydeł, które przez cały rok przygotowują się do swojego wielkiego święta - Halloween, w czasie którego mogą do woli straszyć i przerażać. Jednak przez przypadek Jack trafia do kolorowego i wesołego Miasteczka Bożonarodzeniowego, w którym prym wiodą Mikołaj i mali pomocnicy pomagający mu wręczać dzieciom prezenty. Jack wpada na diaboliczny pomysł - tegoroczne Boże Narodzenie zostanie zorganizowane przez mieszkańców Miasteczka Halloween!



„Cudowny chłopak” – Netflix

Dla 10-letniego Auggiego nie ma niczego bardziej niezwykłego niż "zwykły dzień w szkole". Urodzony z licznymi deformacjami twarzy, dotąd uczył się w domu pod okiem mamy. Teraz jednak, zaczynając 5 klasę w normalnej szkole, ma nadzieję, że koledzy potraktują go jak zwyczajnego chłopca. Jego wygląd sprawia, że staje się szkolną sensacją, a dla wielu wręcz "dziwadłem". Jedni się z niego śmieją, inni wytykają palcami, ale nikt tak naprawdę niczego o nim nie wie. Wszystko zacznie się zmieniać, gdy w szkole pojawi się nowa uczennica. Urocza Summer potrafi dostrzec w Auggiem coś więcej niż nietypowy wygląd. Wystarczy jeden przyjazny gest, jedna pomocna dłoń, by obudzić w Auggiem siłę, dzięki której będzie potrafił udowodnić, że nie tylko twarz czyni go kimś niezwykłym.



„W głowie się nie mieści” – HBO

Dorastanie nie jest łatwe. Wie o tym dobrze Riley, której życiem kierują uczucia: Radość, Strach, Gniew, Odraza oraz Smutek. Zazwyczaj dominuje Radość, kiedy jednak Riley wraz z rodzicami przeprowadza się do San Francisco, na pierwszy plan zaczynają wysuwać się inne emocje. Chociaż Radość robi wszystko, by utrzymać pozytywną atmosferę, nastolatce bardzo trudno jest się odnaleźć nie tylko w nowym mieście, ale również w domu i szkole…



„Tupot małych stóp” – Netflix

W Imperium Pingwinów, wszystkie te ptaki uprzyjemniają sobie czas śpiewaniem. Jest to ich naturalny dar, który wykorzystują z wielkim zapałem. Jednak któregoś dnia rodzi się jeden maluszek, który nie potrafi śpiewać. Na szczęście malec wyjątkowo dobrze stepuje i po wielu perypetiach zdobywa upragnioną akceptację.



„Piękna i Bestia” – HBO

Bella (Emma Watson) jest piękną i wrażliwą dziewczyną, która żyje razem z ojcem Maurycym (Kevin Kline) w małej francuskiej wiosce. Pewnego dnia mężczyzna wpada w tarapaty. Zostaje uwięziony w magicznym zamku przez mieszkającą tam bestię (Dan Stevens). Aby uwolnić ojca, Bella ofiarowuje gospodarzowi własną wolność. Dziewczyna dostaje komnatę na zamku, gdzie usługują jej zaczarowane przedmioty – zegar Trybik, świecznik Płomyk, czy miotełka Puf Puf. Chcąc ratować córkę, Maurycy prosi o pomoc butnego myśliwego – Gastona (Luke Evans), który pragnie ożenić się z Bellą. Dziewczyna tymczasem odkrywa, że potwór wcale nie jest taki straszny, jak początkowo myślała…



„Mustang z Dzikiej Doliny” – Netflix

Spirit to nieujarzmiony mustang przemierzający prerie Dzikiego Zachodu. Napotykając na swojej drodze po raz pierwszy człowieka, Spirit buntuje się przeciwko zniewoleniu, co nie staje jednak na drodze jego przyjaźni z młodym Indianinem o mężnym sercu i imieniu Mały Strumyk z plemienia Lakota. Niezłomny rumak znajduje również szczęście w postaci pani swego serca - klaczy Rain.



„Ratatuj” – HBO

Szczurek Remy marzy tylko o jednym – chciałby zostać szefem kuchni w jednej z wykwintnych paryskich restauracji. Obdarzony niezwykłym zmysłem powonienia i smaku, uważa, że ma ku temu wszelkie predyspozycje. Na nic zdaje się presja rodziny, która najchętniej widziałaby go w roli „normalnego”, śmietnikowego gryzonia. Kiedy marzenia o byciu kucharzem pękają niczym bańka mydlana, nieoczekiwanie w jego życiu pojawia się Linguini, pomocnik kuchenny, któremu grozi utrata pracy. Połączy ich niezwykła przyjaźń, w wyniku której kulinarny świat Paryża przewróci się do góry nogami...



„Stuart malutki” – Netflix

Państwo Malutcy, pragnąc adoptować dziecko, wybierają się do sierocińca. Na miejscu spotykają małą mysz o imieniu Stuart, którą postanawiają zabrać do domu.



„Księga dżungli” – HBO

Mowgli (Neel Sethi) jest sierotą, który został wychowany przez wilki. Kiedy jednak tygrys Shere Khan postanawia zemścić się na ludziach za doznane przed laty krzywdy, las przestaje być dla chłopca bezpiecznym miejscem. Zrozpaczone wilki postanawiają ratować Mowgliego przed pewną śmiercią, wysyłając go do ludzkiej wioski. W wyprawie towarzyszy mu czarna pantera Bagheera oraz ekscentryczny niedźwiedź Baloo. Dzieciak i jego przyjaciele przeżywają po drodze mnóstwo ekscytujących przygód.



„Księżniczka Mononoke” – Netflix

Książę małej wioski został obłożony klątwą przez jednego z Bogów i czeka go powolna i nieunikniona śmierć. Chcąc ocalić swe życie książę wyrusza w podróż na wschód, gdzie ma zamiar poprosić o pomoc boga Shishi-Gami. W trakcie podróży nasz bohater trafia przypadkowo na pole bitwy pomiędzy leśnymi zwierzętami a górnikami z niedalekiej wioski, którzy niszczą las. Oddziałami leśnych stworzeń dowodzi wychowana przez zwierzęta księżniczka Mononoke.



„Aladyn” – HBO

Fabuła filmu skupia się na losach tytułowego Aladyna, czyli młodego chłopaka, który zakochuje się w księżniczce Dżasminie. Pewnego dnia znajduje magiczną lampę, z której wydostaje się tajemniczy Dżin. Ten spełnia jego trzy życzenia, jednak mimo to na drodze do jego marzenia, czyli poślubienia księżniczki, pojawia się wiele innych przeszkód.



„Mały książę” – Netflix

Mały Książę opowiada swoją historię pilotowi, którego samolot rozbił się na Saharze.



„Kopciuszek” – HBO

Kopciuszek jest piękna i pełna dobroci. Niestety jej codzienność nie jest usłana różami. Zazdrosne o jej urodę zła macocha i przyrodnie siostry robią wszystko, żeby uprzykrzyć jej życie. Dziewczyna musi wykonywać w domu najgorsze prace. Nie traci jednak pogody ducha i śni o lepszej przyszłości w ramionach Księcia. Dzięki pomocy swojej matki chrzestnej i jej magii, Kopciuszek trafia na królewski bal. Książę oczarowany jest jej pięknem. Szczęście nie trwa jednak długo. O północy dziewczyna musi przerwać zabawę i wrócić do domu.



„Piotruś Królik” – Netflix

Złośliwy, niepokorny i ciekawski Piotruś Królik to postać wyjątkowa; na jego zuchwałych przygodach wychowują się kolejne pokolenia dzieci na całym świecie. W komedii „Piotruś Królik” wojna tytułowego bohatera z panem McGregorem (Domhnall Gleeson) przechodzi na zupełnie nowy poziom – być może najwyższy z możliwych. Walka toczy się, oczywiście, o kontrolę nad ogrodem pana McGregora oraz o serce zakochanej w zwierzętach sąsiadki (Rose Byrne).



„Król Lew” – HBO

W wyniku podstępu Skazy, prawowity władca afrykańskiej sawanny Simba zostaje wygnany. Razem z dwójką swoich przyjaciół zamierza odzyskać tron.



„Mój sąsiad Totoro” – Netflix

Dwie dziewczynki, Mei i Satsuki, wraz z ojcem i zmagającą się z ciężką chorobą mamą przeprowadzają się na wieś, do opuszczonego, nieco tajemniczego domu. Szybko odkrywają, że spokojna sielska okolica przepełniona jest magią. Najpierw siostry spotykają mieszkające w ich domu tajemnicze czarne kulki, później poznają łagodne i życzliwe duchy lasu, a wśród nich niezwykłego Totoro. Kiedy młodsza dziewczynka zaginie, okaże się, jak cenna jest ta przyjaźń...



„Spirited Away: W krainie Bogów” – HBO

Chihiro jest kapryśną, upartą dziesięcioletnią dziewczynką, która uważa, że cały świat powinien spełniać jej zachcianki. Gdy rodzice oznajmiają jej, że trzeba będzie wyprowadzić się z domu, Chihiro jest z tego powodu zła i nie myśli tego ukrywać. Zabrnąwszy w tajemniczą ślepą uliczkę, rodzina staje nagle przed ogromnym czerwonym domem, do którego wnętrza prowadzi niekończący się tunel, rozwarty jak ogromne usta. Wkrótce okazuje się, że Chihiro i jej rodzice wtargnęli do świata zamieszkanego przez starożytnych bogów i magiczne stworzenia, świata, którym rządzi demoniczna czarownica, okrutna Yubaba.Czytaj także:

