Schwarzenegger zachęca do zostawania w domach. Pomagają mu... osioł i koń

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom zaapelował do mieszkańców stanu, by ci nie wychodzili do barów, restauracji czy innych miejsc, w których można spotkać duże skupiska ludzi – podało CNN. Zalecenie dotyczy osób, które maja 65 lat i więcej oraz chorych cierpiących na przewlekłe schorzenia. Dla tych, którzy nie posłuchali gubernatora, swoje przesłanie nagrał Arnold Schwarzenegger, który przed laty piastował stanowisko zajmowane teraz przez Newsoma. „Przebywajcie w domu tak dużo, jak to tylko możliwe. Słuchajcie ekspertów, ignorujcie idiotów. Poradzimy sobie z tym” – napisał aktor na Twitterze, dołączając krótkie nagranie.

Nie wychodzi, bo ma 72 lata

Na filmiku, który ma już 7 mln wyświetleń, oprócz Schwarzeneggera wystąpił koń Whisky oraz osioł Lulu. – Widzicie, ważne jest, abyście zostali w domu – powiedział do widzów były gubernator Kalifornii. – Nikt nie ma pozwolenia na wychodzenie, szczególnie ktoś, kto ma 72 lata – dodał nawiązując do faktu, że sam jest w takim wieku. – Po ukończeniu 65. roku życia nie wolno już wychodzić. Więc jemy w domu – stwierdził Schwarzenegger, jednocześnie karmiąc swoje zwierzęta marchewkami.

Gwiazdor zachęcił do zrezygnowania z wizyt w miejscach, gdzie może pojawić się wiele osób, przez co ryzyko zakażenia koronawirusem jest większe. – Zapomnijcie o tym. Spotkania publiczne, restauracje, siłownie. Zostajemy w domu – podkreślił. Na końcu filmiku Schwarzenegger żartobliwie zaapelował także do swojego konia, który próbował podgryzać osła. – Bez gryzienia, OK? Musicie się dogadać, bo przebywamy tutaj na małej przestrzeni – zażartował.

