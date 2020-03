Idris Elba ma koronawirusa. „Zostałem odizolowany”

Idris Elba znany jest z ról w produkcjach takich jak „Luther”, „Ghost Rider 2”, „Thor” czy „Avengers: Wojna bez granic” . Brytyjski aktor ma na swoim koncie nie tylko Złotego Globa, ale również tytuł „Najseksowniejszego żyjącego mężczyzny na świecie” przyznawanego przez magazyn „People”. Jego konto na Twitterze obserwuje 2,7 mln użytkowników i to właśnie tam gwiazdor poinformował o wynikach testu na obecność koronawirusa. „Dziś rano otrzymałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Czuję się dobrze, jak dotąd nie mam żadnych objawów, ale zostałem odizolowany odkąd dowiedziałem się o mojej możliwej ekspozycji na wirusa” – napisał aktor.

Elba zaapelował także do internautów o to, by zostali w domach i byli pragmatyczni. „Będę was informować o tym, jak się czuję. Bez paniki” – dodał. W dołączonym nagraniu wyjaśnił z kolei, że został poddany testom po tym, jak doszło do kontaktu z osobą, u której stwierdzono koronawirusa. Poprosił również swoich fanów o to, by starali się ograniczać przebywanie w miejscach publicznych oraz zaapelował o regularne mycie rąk. Mówił także o potrzebie „solidarności” oraz o trosce o ludzi wokół nas.

Najnowsze dane wskazują, że na terenie Wielkiej Brytanii odnotowano 1543 przypadki COVID-19. Jak do tej pory zmarło 55 pacjentów, u których zdiagnozowano koronawirusa.

