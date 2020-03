„Czy to jest kur*** żart?”. Wnuczka Walta Disneya w ostrych słowach o Disney World

Z powodu koronawirusa Disney World został zamknięty w poniedziałek, jednak zarówno on jak i inne parki rozrywki w Orlando, otwarte były w ubiegły weekend. Na koncie WDW New Today na Twitterze w niedzielę pojawiły się dwa zdjęcia z Disney World. „Tłumy w Magic Kindom podczas dzisiejszego wieczoru Happily Ever After... #DisneyWorld” - czytamy w opisie do fotografii. Wpis wyraźnie zdenerwował Abigail Disney, wnuczkę Walta Disneya. „Czy to jest kur*** żart?” - napisała podając dalej wpis WDW New Today.

Abigail Disney od dawna głośno krytykuje firmę założoną przez swojego dziadka.W ubiegłym roku określiła wynagrodzenia Boba Igera „szalonym” i zwróciła uwagę na różnice w wynagrodzeniach pracowników Disneya.

