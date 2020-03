Koronawirus. Zdjęcia do sequeli filmu „Avatar” przerwane

Informację o przerwaniu zdjęć przekazał producent Jon Landau w rozmowie z „New Zealand Herald” . „Przesunęliśmy to. Mieliśmy w planach powrót (do Nowej Zelandii) w piątek wieczorem z grupą ludzi i zacząć od nowa. Ale podjęliśmy decyzję, że lepiej będzie kontynuować tutaj (Los Angeles) i wejść na ekrany nieco później, niż planowaliśmy” – powiedział. „Gdybym powiedział, że będę wiedział coś za 2 tygodnie, skłamałbym. Jesteśmy w trakcie globalnego kryzysu i nie chodzi o przemysł filmowy. Myślę, że każdy z nas musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby spłaszczyć krzywą koronawirusa” – podkreślił.

Lightstorm Entertainment, firma produkcyjna Camerona i Landaua pracuje nad czterema kontynuacjami „Avatara” . Druga i trzecia część miały być gotowe na wiosnę 2020 roku. Na początku tego roku ogłoszono daty premiery każdego filmu: „Avatar 2” miał pojawić się na ekranach kin 17 grudnia 2021 r.; „Avatar 3” w grudniu 2023 r., „Avatar 4” w grudniu 2025 r., a „Avatar 5” w grudniu 2027 r.

