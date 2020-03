Magda Gessler poddała się kwarantannie. „Jeśli zaczniemy źle myśleć, to zginiemy sami”

Wezwanie do pozostawania w domach dotyczy także celebrytów, a dowolnej kwarantannie postanowiła poddać się Magda Gessler. Restauratorka zdradziła podczas wywiadu co robi w czasie wolnym i co zaleca Polakom. – Radzę wszystkim Państwu, żeby rano wstawać i o siebie zadbać – mówiła prowadząca „Kuchenne rewolucje”.