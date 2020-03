Gwiazdy w domach w związku z pandemią koronawirusa. Co piszą do fanów?

Lady Gaga zapewnia nas, że rozmawiała z Bogiem i wszystko będzie dobrze, Kevin Hart pisze, aby szukać pozytywów w tym co negatywne, Gal Gadot zapewnia, że pozostanie teraz w domu to nasza supermoc. Poniżej zebraliśmy dla Was posty gwiazd, które spędzają jak najwięcej czasu w domu w związku z pandemią koronawirusa.

Gabrielle Union i Dwyane Wade



Kourtney Kardashian

„Tak, wciąż jesteśmy w piżamach i nie myliśmy włosów, ale zajęliśmy się ważnymi rzeczami, takimi jak medytacja, czytanie książek, oglądanie filmów, pieczenie, taniec w kuchni, zabawa w przebieranki, co najważniejsze, zwolniliśmy i naprawdę spędzamy wspólnie czas. A ten mój mały chłopiec, skąd on bierze takie rzeczy? Przypomniałam mu, że ma magiczne serce, niepodobne do nikogo na tym świecie. Reigny i ja mamy nadzieję, że dbacie o siebie i innych” – napisała Kourtney Kardashian.



Hilary Duff



Gal Gadot

„Pozostanie w domu to moja supermoc i twoja! Proszę, zadbaj o siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. Tej sytuacji nie należy lekceważyć. Im wcześniej wszyscy zostaniemy w domu i nie złapiemy tego bardzo zaraźliwego wirusa, tym szybciej będziemy mogli wrócić do życia bez utraty życia” – napisała aktorka.



Courteney Cox



Kevin Hart

„Znajdź pozytywy we wszystkim, co negatywne. To sprawi, że wszyscy będziemy lepsi. Kochajmy, jak możemy i doceńmy te chwile razem” – napisał Hart.



Sharon Stone



Lady Gaga

„Rozmawiałam dzisiaj z niektórymi naukowcami i lekarzami. Nie jest to obecnie najłatwiejsze dla wszystkich, ale najlepsze, najmilsze, co możemy teraz zrobić, to poddać się kwarantannie i nie spędzać czasu z ludźmi powyżej 65 roku życia oraz w dużych grupach. Chciałabym teraz zobaczyć się z rodzicami i babciami, ale nie jest to bezpieczne, abym nie zaraziła ich, jakby okazało się, że jestem chora. Więc siedzę w domu z psami. Kocham cię świecie, wszyscy przez to przejdziemy. Zaufajcie mi, rozmawiałam z Bogiem, powiedział mi, że będzie z nami ok” – napisała piosenkarka.



Anna Lewandowska



Charlie Puth



Millie Bobby Brown

„To idealny czas na bycie z naszymi rodzinami i puszystymi przyjaciółmi. Samoizolacja jest bardzo ważna. Dystans społeczny jest bardzo ważny. Chrońmy ludzi, którzy przechowują naszą historię. Bądźcie bezpieczni, wysyłam wam miłość" – napisała gwiazda serialu „Stranger Things".

