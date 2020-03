Skiba krytycznie o artystach. „Zaledwie 4 dni kwarantanny, a już polskie gwiazdy cierpią i skarżą się”

Showman Krzysztof Skiba stwierdził w swoim wpisie, że ma już dość utyskiwania znajomych z branży. „Jęczą jak stare baby u lekarza, że odwołano im koncerty czy spektakle. Stękają jak dziady kościelne, że stracą pieniądze. No trudno wszyscy (oprócz producentów maseczek ochronnych i płynów dezynfekujących) stracą. Nie tylko artyści, są w tej trudnej sytuacji” – zwracał uwagę. Jego zdaniem przyzwoitość nakazuje w trudnych czasach myśleć nie tylko o sobie. Zwłaszcza, gdy innym będzie o wiele gorzej. Wezwał przy okazji do refleksji i przewartościowania życia podczas „lekcji”, którą daje wszystkim koronawirus.

„Minęły zaledwie cztery dni kwarantanny, a już polskie gwiazdy cierpią i skarżą się, że nie będą miały za co płacić rachunków. Gdyby to byli jeszcze jacyś młodzi wykonawcy na dorobku, debiutanci, artyści niszowi. Nie! Do chóru narzekających zapisali się wykonawcy, którzy za jeden koncert biorą po 60 tys. zł i więcej. Kobieta z dyskontu pracuje na takie honorarium przez rok albo i dłużej. Co robiliście przez całe życie? Czemu nie odłożyliście pieniędzy jak wszystkie kurki z monetą były odkręcone? Po cholerę kupowaliście drogie auta i braliście kredyty jak idioci?” – pytał Skiba.

Czytaj także:

Milion dolarów na banki żywności. To reakcja Blake Lively i Ryana Reynoldsa na pandemięCzytaj także:

Kina, teatry i muzea zamknięte z powodu koronawirusa. Kurdej-Szatan: Artyści nie będą mieli za co żyćCzytaj także:

11. edycja „Tańca z Gwiazdami” przeniesiona na jesień. Łzy uczestników