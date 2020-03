HBO w kwietniu pokaże najnowszy film Tarantino. To tylko wierzchołek góry świetnych produkcji

What We Do In The Shadows

Perypetie trójki wampirów ze Staten Island, których niespodziewanie odwiedza mroczny przywódca. (premiera pierwszego odcinka 2 kwietnia, kolejne w czwartki, HBO3) W formie paradokumentu



Intruz

Młode małżeństwo kupując swój wymarzony dom nie zdaje sobie sprawy, że jego dawny właściciel nie ma zamiaru opuścić nieruchomości (premiera 10 kwietnia HBO).



Pełzająca śmierć

Młoda kobieta za wszelką cenę próbuje ocalić ojca przed śmiercią podczas groźnego huraganu (premiera 19 kwietnia HBO).



Breeders

Brytyjski serial komediowy przedstawiający perypetie dwójki rodziców małych dzieci, których codzienność często daleka jest od ideału (premiera pierwszego odcinka 20 kwietnia, kolejne w poniedziałki, HBO3).



I Know This Much Is True

Mark Ruffalo w podwójnej roli w rodzinnej sadze przedstawiającej dwie równoległe historie życia braci bliźniaków (premiera pierwszego odcinka 28 kwietnia o godz. 3:00, powtórka wieczorem o 20:10, kolejne we wtorki, HBO).



Run

Nowy serial HBO; pod wpływem jednego smsa, młoda kobieta rzuca wszystko, aby ruszyć w szaloną podróż po Stanach ze swoim ukochanym ze studenckich czasów (premiera pierwszego odcinka 13 kwietnia, kolejne w poniedziałki, HBO).



Devs

Serial śledzący losy młodej inżynierki, która próbuje ustalić, co dokładnie stało się z jej chłopakiem. (premiera pierwszego odcinka 2 kwietnia, kolejne w czwartki, HBO3) Najnowsze dzieło Alexa Garlanda - twórcy "Ex Machina" i "Anihilacji".



After Truth: Disinformation and the Cost of Fake News

Film dokumentalny, którego twórcy analizują coraz bardziej powszechne zjawisko „fake newsów” oraz wpływ dezinformacji, teorii spiskowych i fałszywych wiadomości na przeciętnego obywatela w Stanach Zjednoczonych (premiera 23 kwietnia, HBO).



Westworld Sezon 3

Trzeci sezon serialu HBO, który jest mroczną odyseją o narodzinach sztucznej świadomości i ewolucji grzechu (kontynuacja, HBO) . Wielki hit HBO. Czy trzeci sezon utrzyma poziom?



Spisek przeciwko Ameryce

Nowy miniserial HBO na podstawie powieści Philipa Rotha przedstawiający alternatywną wersję historii Ameryki (premiera finałowego odcinka 21 kwietnia, HBO). Fanom pisarza nie trzeba polecać.



Shazam!

Zwyczajny nastolatek wypowiada magiczne słowo i staje się dorosłym superbohaterem. Adaptacja popularnego komiksu z uniwersum DC Comics (premiera 26 kwietnia HBO).



15:17 do Paryża

Trzech podróżujących po Europie przyjaciół odkrywa, że ich pociąg stał się celem ataku terrorystycznego. Dzieło Clinta Eastwooda (premiera 30 kwietnia, HBO). Oparte na prawdziwej historii sprzed zaledwie kilku lat.



Fosse/Verdon

Sam Rockwell oraz Michelle Williams w miniserialu przedstawiającym losy broadwayowskiego reżysera Boba Fosse’a oraz jego muzy: tancerki Gwen Verdon (premiera finałowego odcinka 24 kwietnia, HBO) .



Pewnego razu... w Hollywood

Leonardo DiCaprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor oraz jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych. Dwa Oscary (premiera 12 kwietnia, HBO). Tego filmu i reżysera nikomu nie trzeba przedstawiać. Pozycja obowiązkowa.

Pozostałe programy polecane przez HBO:

Mayans M.C., odc. 1 (Mayans M.C. Ep. 01)– kontynuacja nagradzanego serialu Synowie Anarchii . Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C. (premiera pierwszego odcinka 1 kwietnia, kolejne w środy, HBO3)

(Mayans M.C. Ep. 01)– kontynuacja nagradzanego serialu . Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C. (premiera pierwszego odcinka 1 kwietnia, kolejne w środy, HBO3) Krzyżówkowe zagadki: Przeklęty klejnot (The Crossword Mysteries 2 (Aka. Crossword Mysteries: Proposing Murder))–inteligentna twórczyni krzyżówek po raz kolejny angażuje się w śledztwo policyjne, aby tym razem znaleźć zabójcę przyjaciela (premiera 2 kwietnia HBO)

(The Crossword Mysteries 2 (Aka. Crossword Mysteries: Proposing Murder))–inteligentna twórczyni krzyżówek po raz kolejny angażuje się w śledztwo policyjne, aby tym razem znaleźć zabójcę przyjaciela (premiera 2 kwietnia HBO) Spełnione marzenie: Dzieciaki z konkursu oratorskiego im. Martina Luthera Kinga (We Are The Dream: The Kids Of The Oakland MLK Oratorical Fest) – dokument HBO przybliżający uczestników konkursu oratorskiego imienia dr. Martina Luthera Kinga Jr., którzy biorąc udział w wydarzeniu prezentują przygotowane przez siebie wystąpienia inspirowane spuścizna wielkiego Amerykanina (premiera 2 kwietnia HBO)

(We Are The Dream: The Kids Of The Oakland MLK Oratorical Fest) – dokument HBO przybliżający uczestników konkursu oratorskiego imienia dr. Martina Luthera Kinga Jr., którzy biorąc udział w wydarzeniu prezentują przygotowane przez siebie wystąpienia inspirowane spuścizna wielkiego Amerykanina (premiera 2 kwietnia HBO) Dora i Miasto Złota (Dora And The Lost City Of Gold)– młoda dziewczyna nie zawaha się przed niczym, aby odnaleźć zaginionych w dżungli rodziców. Scenariusz obrazu został oparty na animowanej serii kanału Nickelodeon (premiera 5 kwietnia, HBO)

(Dora And The Lost City Of Gold)– młoda dziewczyna nie zawaha się przed niczym, aby odnaleźć zaginionych w dżungli rodziców. Scenariusz obrazu został oparty na animowanej serii kanału Nickelodeon (premiera 5 kwietnia, HBO) Wielkanocna niespodzianka (Easter Under Wraps)– ambitna szefowa marketingu fabryki czekoladek próbuje znaleźć przyczynę spadku sprzedaży, a los łączy ją z przystojnym czekoladnikiem (premiera 9 kwietnia HBO)

(Easter Under Wraps)– ambitna szefowa marketingu fabryki czekoladek próbuje znaleźć przyczynę spadku sprzedaży, a los łączy ją z przystojnym czekoladnikiem (premiera 9 kwietnia HBO) Axios III, odc. 1 ( Axios III Ep. 01) – trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat (premiera pierwszego odcinka 9 kwietnia, kolejne w czwartki, HBO)

( – trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat (premiera pierwszego odcinka 9 kwietnia, kolejne w czwartki, HBO) Niepewne IV, odc. 1 (Insecure IV Ep. 01)– czwarty sezon serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest mało pewna siebie młoda Afroamerykanka (premiera pierwszego odcinka 13 kwietnia, kolejne w poniedziałki, HBO)

(Insecure IV Ep. 01)– czwarty sezon serialu komediowego HBO, którego bohaterką jest mało pewna siebie młoda Afroamerykanka (premiera pierwszego odcinka 13 kwietnia, kolejne w poniedziałki, HBO) Zagadki Hailey Dean: Śmierć na receptę (Hailey Dean Mysteries: A Prescription For Murder)– błyskotliwa Hailey Dean powraca, aby rozwiązać kolejną tajemniczą sprawę morderstwa (premiera 16 kwietnia HBO)

(Hailey Dean Mysteries: A Prescription For Murder)– błyskotliwa Hailey Dean powraca, aby rozwiązać kolejną tajemniczą sprawę morderstwa (premiera 16 kwietnia HBO) Trojanki (Women Of Troy)– dokument HBO przedstawiający losy niezwykle utalentowanych zawodniczek zespołu USC Trojans, który święcił triumfy w USA na początku lat osiemdziesiątych (premiera 16 kwietnia, HBO)

(Women Of Troy)– dokument HBO przedstawiający losy niezwykle utalentowanych zawodniczek zespołu USC Trojans, który święcił triumfy w USA na początku lat osiemdziesiątych (premiera 16 kwietnia, HBO) Czarny poniedziałek II, odc. 1 (Black Monday II EP. 01) – drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street (premiera pierwszego odcinka 20 kwietnia, kolejne w poniedziałki, HBO3)

(Black Monday II EP. 01) – drugi sezon serialu o grupie outsiderów, która w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przejmuje klub oldboyów z Wall Street (premiera pierwszego odcinka 20 kwietnia, kolejne w poniedziałki, HBO3) Lepsze życie IV, odc. 1 (Better Things IV. Ep. 01) – czwarty sezon serialu opowiadającego o matce trójki dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles (premiera pierwszego odcinka 20 kwietnia, kolejne w poniedziałki, HBO3)

(Better Things IV. Ep. 01) – czwarty sezon serialu opowiadającego o matce trójki dziewcząt, która stara się spełniać swoje marzenia i zarabiać na życie jako aktorka w Los Angeles (premiera pierwszego odcinka 20 kwietnia, kolejne w poniedziałki, HBO3) Roswell, w Nowym Meksyku II, odc. 1 (Roswell: New Mexico II Ep. 01) – drugi sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz. (premiera pierwszego odcinka 29 kwietnia, kolejne w środy, HBO3)

(Roswell: New Mexico II Ep. 01) – drugi sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz. (premiera pierwszego odcinka 29 kwietnia, kolejne w środy, HBO3) Kill Chain: Cyberatak na demokrację (Kill Chain: The Cyber War On America’s Elections)– dokument przyglądający się bezpieczeństwu technologii wyborczej i pokazujący nieszczelność elektronicznego systemu głosowania w USA (premiera 30 kwietnia HBO)

