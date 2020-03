Gwiazda „Domu z papieru” zakażona koronawirusem. Zaapelowała do fanów

„Od piątkowego popołudnia mam objawy (gorączka i suchy kaszel), a dziś otrzymałam potwierdzenie testu epidemiologicznego. To koronawirus” – napisała na Instagramie Itziar Ituño, która w produkcji „Dom z papieru” wciela się w inspektor Raquel Murillo. Aktorka dodała, że jej przypadek jest łagodny i czuje się dobrze. „Ale choroba jest bardzo zaraźliwa i niebezpieczna dla osób słabszych. To nie jest nonsens, bądźcie świadomi, nie podchodźcie do tego lekceważąco. Są ofiary śmiertelne, wiele żyć jest zagrożonych i wciąż nie wiemy, jak daleko to zajdzie” – podkreśliła gwiazda serialu Netfliksa. „To czas samotności i hojności. Zostańcie w domach i chrońcie innych” – dodała. Aktorka poinformowała także, że jak na razie czeka ją co najmniej 15-dniowa kwarantanna. Dobrą wiadomość mamy za to dla danów aktorki: już 4 kwietnia na Netfliksie będzie miała miejsce premiera czwartego sezonu „Domu z papieru”.

„Dom z papieru”

Od 19 lipca 2019 roku mogliśmy oglądać trzeci sezon serialu. Dwie pierwsze części były jednymi z najchętniej oglądanych produkcji w serwisie Netflix. Trzeci sezon stworzył Alex Pina – ten sam, któremu zawdzięczamy poprzednie odsłony.

Serial opowiada o grupie ośmiorga przestępców o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem „Profesor”. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Gdy dochodzi do realizacji planu, ludzie „Profesora” zajmują obiekt i biorą zakładników.

W serialu grają m.in.: Ursula Corbero (Tokio – postać pełniąca funkcję narratora), Alvaro Morte (Profesor), Paco Tous (Moskwa) Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Roberto Garcia Ruiz (Oslo), Itziar Ituño (inspektor Raquel Murillo), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturo Román), María Pedraza (Alison Parker).

Czytaj także:

Vanessa Hudgens w ogniu krytyki za komentarz dotyczący koronawirusa. „Ludzie umrą”