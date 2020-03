Amber Heard uderzyła Johnny’ego Deppa? Jest nagranie

W środę 18 marca światło dzienne ujrzał kolejny dowód w sprawie rozwodowej Johnny’ego Deppa i Amber Heard. Treść trwającego kilka minut nagrania opublikował portal Daily Mail. Amber Heard miała uderzyć męża drzwiami. Uderzenie miało być na tyle mocne, że aktor się przewrócił. – Potem wstałem i nawet nie pamiętam, czy powiedziałem, to znaczy, pewnie powiedziałem: „co do chol***?”, ponieważ zostałem uderzony w głowę pier******* kantem drzwi. I potem wstałem, a ty mnie uderzyłaś – mówi Johnyy Depp na nagraniu. – Nie zrobiłam tego, żeby cię uderzyć. Nie zrobiłam, przysięgam. To nie była moja intencja. Pamiętam, że drzwi otarły moje palce, zareagowałam. Nie miałam zamiaru cię uderzyć. Mogłam to zrobić przez przypadek -odpowiedziała Amber Heard.

– Nie chciałaś uderzyć mnie drzwiami w głowę, ale chciałaś uderzyć mnie pięścią w szczękę? – zapytał Depp. – Tak, chciałam cię uderzyć, ale nie zrobiłam tego z drzwiami – odpowiedziała kobieta po czym przeprosiła męża. Amber Heard przekonuje, że dowód ujawniony przez prawników Deppa „fałszywie przedstawia to, co się naprawdę wydarzyło”.

