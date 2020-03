To hit domowej izolacji. Wyjaśniamy, jak skorzystać z Netflix Party

W czasie pandemii koronawirusa eksperci zalecają unikanie dużych zbiorowisk. Netflix Party może być świetnym sposobem na to, by wraz ze znajomymi – łącząc się z nimi w wirtualny sposób – nadrobić serialowe zaległości. Aby skorzystać z opisywanej możliwości należy pobrać wtyczkę ze strony internetowej Netflix Party. Po przeprowadzeniu instalacji, trzeba się zalogować do Netflixa za pomocą Google Chrome. Jak podaje gazeta.pl, kolejny krok to wybranie dowolnej pozycji z oferty platformy (przycisk „NP", który wraz z zainstalowaniem wtyczki znajdzie się obok paska wyszukiwania).

Netflix Party – jak skorzystać?

By rozpocząć wspólny seans wystarczy kliknąć na ikonkę „NP”, a następnie „Start Party”. Dzięki temu wygenerowany zostanie adres URL, który należy wysłać do wszystkich zainteresowanych wspólnym oglądaniem. Podczas seansu wyświetla się okno czatu, gdzie na bieżąco można dzielić się swoimi przemyśleniami dotyczącymi gry aktorskiej, scenariusza, czy zwrotów akcji. Jak podaje Spidersweb.pl, o wtyczce mówiło się już w 2016 roku, ale dopiero dzisiaj w obliczu pandemii koronawirusa, stała się bardzo popularna.

