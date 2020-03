Użytkownicy Play z darmowym dostępem do Amazon Prime Video

Konkurujący z Netfliksem, HGBO GO czy Disyen+ serwis streamingowy Amazon Prime Video zostanie udostępniony wszystkim klientom Play, którzy posiadają umowę na jedną z trzech podstawowych usług firmy: telefon, internet albo telewizję. Darmowa subskrypcja APV na sześć miesięcy dostępna będzie po zalogowaniu w aplikacji Play24, a następnie uruchomieniu w zakładce „Telewizja i wideo” pakietu promocyjnego. Dla posiadaczy Play Now TV Box będzie to z kolei zakładka „Pakiety”.

W odpowiedzi na zamówienie klienci Play powinni otrzymać link do rejestracji na portalu Amazon Prime Video. Należy go aktywować we wspomnianej aplikacji Play24 lub przez link w otrzymanym SMS-ie. Wspomniany odnośnik będzie aktywny przez 30 dni. Przy przedłużaniu lub zawieraniu nowej umowy z operatorem dostęp do APV można aktywować automatycznie. Gdy już upłynie czas promocji, z dostępu do APV będzie można po prostu zrezygnować. Ci, którzy przekonają się do nowej platformy VOD, będą mogli dalej oglądać dostępne na niej materiały za 25 zł miesięcznie. Suma dołączona będzie do rachunku za abonament Play.

