Autor kanału „20m2”: Nigdy jeszcze nie mówiłem, że jestem gejem

Łukasz Jakóbiak stał się rozpoznawalny dzięki kanałowi „20m2”, który jest miejscem emitowania wywiadów z aktorami, piosenkarzami czy ekspertami z zakresu różnych dziedzin. Do tej pory to on zadawał pytania swoim gościom, a jego konto śledzi ponad 400 tys. użytkowników. Teraz role się odwróciły, a youtuber został przepytany przez Cypriana Majchera – autora podcastu Elite Mentality. – To o czym mówię jest ważne dla mnie, żebym mógł czuć się wolny. Nigdy jeszcze nie mówiłem, że jestem gejem. To niesamowite, bo nagrałem o tym materiał już trzy razy, ale nie emitowałem go, bo za każdym razem wynajdywałem coś – zdradził Jakóbiak.

„Chcę być wolny”

Autor kanału "20m2" przyznał też, że „otaczał się światem, w którym czytał, że homoseksualizm jest czymś złym, więc pozwolił sobie to ukryć, schować” . – Ale teraz chcę być wolny, chcę mieć możliwość niekrępowania się, chcę żyć coraz bardziej – dodał.

O wolności napisał także w opisie wywiadu opublikowanego na YouTube. Przyznał, że „wolność zaczęła nabierać dla niego innego znaczenia” , a ona sam przez długi czas „pracował nad wolnością od myśli” . „To chyba jedno z najgorszych dla ludzkości więzień. Kraty stworzone są z tego jacy wydaje nam się, że mamy być, co wypada, a co nie, ale też z nakazów i ocen” – stwierdził.

