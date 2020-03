Sophia Myles przekazała smutną wiadomość. Ojciec aktorki zmarł na koronwirusa

Pochodząca z Wielkiej Brytanii Sophia Myles znana jest widzom dzięki rolom w produkcjach takich jak „Underworld”, „Dracula”, „Tistan i Izolda”, „Outlander” czy „Transformers: Wiek zagłady”. Konto gwiazdy na Twitterze obserwuje ponad 30 tys. użytkowników i to właśnie tam 40-letnia aktorka udostępniała informacje na temat stanu zdrowia swojego ojca. Peter Myles trafił do szpitala, gdzie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Jeszcze kilka dni temu Sophia publikowała jego zdjęcia na szpitalnym łóżku, prosząc jednocześnie o wsparcie modlitewne. 21 marca przekazała z kolei, że jej ojciec przegrał walkę z COVID-19. „Mój drogi tata zmarł zaledwie kilka godzin temu. Ostatecznie zabrał go koronawirus” – napisała.

Koronawirus na świecie

Najnowsze dane wskazują na to, że na całym świecie odnotowano już ponad 340 tys. przypadków zakażeń koronawirusem. Najwięcej, bo nieco ponad 81 tys. przypadków odnotowano w Chinach. Drugie miejsce w tym zestawieniu zajmują Włochy, gdzie z kolei zmarło najwięcej pacjentów ze zdiagnozowanym COVID-19 – włoska służba zdrowia poinformowała o 5476 takich przypadkach. Sytuacja dramatycznie wygląda także w Stanach Zjednoczonych, gdzie potwierdzono już ponad 35 tys. zakażeń oraz w Hiszpanii, Niemczech i Iranie – w każdym z tych państw ponad 20 tys. wykonanych testów dało wynik negatywny. Z informacji przekazanych 23 marca wynika z kolei, że Wielka Brytania odnotowała około 5,6 tys. przypadków koronawirusa, z czego ponad 280 zakończyło się śmiercią pacjentów.

