Nowości Netfliksa na kwiecień 2020. Jakie filmy i seriale pojawią się w ofercie?

Faceci w czerni 3

Agenci MIB mierzą się z kosmitami w niezwykłym śledztwie pokonującym bariery nie tylko przestrzeni, ale i czasu. W rolach głównych Will Smith i Tommy Lee Jones.



Mroczna wieża

Ekranizacja cyklu Stephena Kinga. Roland przemierza powojenny świat zaludniony przez mutanty, demony i wampiry poszukując tajemniczej Mrocznej Wieży. Na ekranie Matthew McConaughey i Idris Elba.



Hyena

Próbując utrzymać się na brutalnym rynku, dwóch rywalizujących ze sobą prawników klientów z wyższych klas nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swoje ambicje.



Extraction

Chris Hemsworth w roli najemnika, przyjmującego zlecenie odbicia z rąk porywaczy syna międzynarodowego barona narkotykowego. Misja przeprowadzona w półświatku handlarzy bronią i narkotykami na zawsze odmienia życia Rake’a i porwanego chłopca.



Sunderland Till I Die 2

Kontynuacja dokumentu o jednym największych angielskich klubów piłkarskich. Pierwszy sezon pokazywał spadek aż o dwie klasy rozgrywkowe.



Sergio

W następstwie amerykańskiej inwazji na Irak oenzetowski dyplomata Sergio Vieira de Mello staje przed najtrudniejszym wyzwaniem w swojej karierze.



Plagi Breslau

Wrocławiem wstrząsa sprawa zwłok w skórze byka. Prowadząca dochodzenie detektyw odkrywa, że zabójca odtwarza serię egzekucji przeprowadzanych w XVIII wieku.



Mamma Mia!

Młoda Sophie chciałaby zaprosić na swój ślub ojca, którego nigdy nie poznała. Na podstawie pamiętnika matki wyłania trzech potencjalnych kandydatów.



Piksele

Prezydent USA powołuje ekspertów od gier wideo do walki z obcymi, którzy zaatakowali Nowy Jork.



The Meg

Polecany przez Quentina Tarantino. Mimo wszystko nadal trochę się boimy to obejrzeć



Klub winowajców

Klasyk kina młodzieżowego. Grupa uczniów za karę zostaje po szkole w sali zajęć. W końcu znudzeni nastolatkowie zaczynają ze sobą rozmawiać.



After Life 2

Ricky Gervais powraca. Grany przez niego Tony nadal przeżywa żałobę po Lisie i nie może pogodzić się z jej śmiercią, ale udaje mu się zbliżyć do otaczających go przyjaciół.



The Midnight Gospel

„The Midnight Gospel” to historia Clancy’ego, który podróżuje przez galaktykę w uszkodzonym symulatorze multiwersum. Clancy opuszcza bezpieczną przystań swojego ponadwymiarowego domu na Pasie Chromatycznym, aby porozmawiać z istotami żyjącymi w wymierających światach wewnątrz jego symulatora. Twórcami serialu są Pendleton Ward („Pora na przygodę!”) i Duncan Trussell (podcast „Duncan Trussell Family Hour”). Animacje powstały w studio Titmouse.



Ruchomy zamek Hauru

Absolutny klasyk studia Ghibli.



Mandy

Pojawienie się demonicznego kultu zmienia beztroskie życie Mandy i Reda w surrealistyczny koszmar, którego jedynym celem jest brutalna zemsta. Nicolas Cage w interesującym ze względów artystycznych projekcie.



Dom z papieru — sezon 4

Kontynuacja jednego z największych hitów Netfliksa. Czy zuchwały napad Profesora i jego grupy skończy się katastrofą?

Produkcje oryginalne Netfliksa Arashi's Diary: Voyage: Odcinki 5 i 6 brak daty

The Circle - Francja brak daty

Riverdale: Sezon 4 nowe odcinki co tydzień

Zadzwoń do Saula: Sezon 5 nowe odcinki co tydzień

Nailed It!: Sezon 4 1/4/2020 Sunderland aż po grób: Sezon 2 1/4/2020 The Iliza Shlesinger Sketch Show 1/4/2020 David Batra: Słoń w salonie 1/4/2020 Duża dawka skandalu 1/4/2020 Dom z papieru: Część 4 3/4/2020 Coffee i Kareem 3/4/2020 Dom z papieru: Globalny fenomen 3/4/2020 Mustang: Duch wolności: Akademia Jazdy Konnej 3/4/2020 Super Gwiazdka 3/4/2020 Big Show i jego Show 6/4/2020 Terrace House: Tokyo 2019-2020: Część 3 7/4/2020 Hi Score Girl: Sezon 2 9/4/2020 Brews Brothers 10/4/2020 Tigertail 10/4/2020 Pokochaj, poślub, powtórz 10/4/2020 Szkolne życie 10/4/2020 Turniej główny 10/4/2020 Ekscentrycy w LA 10/4/2020 Chris D’Elia: No Pain 14/4/2020 Projekt niewinności 15/4/2020 Outer Banks 15/4/2020 Fary: Hexagone: Sezon 2 16/4/2020 Fauda: Sezon 3 16/4/2020 Mauricio Moirelles: Droga do chaosu 16/4/2020 El Dragón: Powrót wojownika: Sezon 2 17/4/2020 Too Hot to Handle 17/4/2020 Sergio 17/4/2020 Betonowe złoto 17/4/2020 Świadectwo kości 17/4/2020 Ziemia i krew 17/4/2020 Ostatnie dzieciaki na Ziemi: Księga 2 17/4/2020 Hyena 18/4/2020 Hi Bye Mama 19/4/2020 Gotowanie na marihuanie 20/4/2020 The Midnight Gospel 20/4/2020 Middleditch & Schwartz 21/4/2020 Absurdalna planeta 22/4/2020 Wygrać dzicz 22/4/2020 Bagienna cisza 22/4/2020 Plagi Breslau 22/4/2020 Circus of Books 22/4/2020 The Willoughbys 22/4/2020 Dom kwiatów: Sezon 3 23/4/202 After Life: Sezon 2 24/4/2020 Tyler Ryke: Ocalenie 24/4/2020 Yours Sincerely, Kanan Gil 24/4/2020 Cześć, ninja!: Sezon 2 24/4/2020 Jeszcze nigdy… 27/4/2020 W kuchni z Nadiyą 29/4/2020 Zajęcia pozalekcyjne 29/4/2020 Trzy metry nad niebem 29/4/2020 Zbrodnia i łaska: Historia Cyntoi Brown 29/4/2020 A Secret Love 29/4/2020 The Victims’ Game 30/4/2020 The Forest of Love: Deep Cut 30/4/2020 Zakochany bogacz 30/4/2020 Groźne kłamstwa 30/4/2020 Drifting Dragons 30/4/2020

Produkcje na licencji Na linii ognia 1/4/2020 Szept serca 1/4/2020 Świat Wayne’a 1/4/2020 Karate Kid 1/4/2020 Karate Kid IV: Mistrz i uczennica 1/4/2020 Robocik 1/4/2020 Ruchomy zamek Hauru 1/4/2020 Duchy moich byłych 1/4/2020 Maska Zorro 1/4/2020 Walka żywiołów 1/4/2020 Cuda z nieba 1/4/2020 Księżniczka łabędzi 1/4/2020 Księżniczka Łabędzi: Skarb Czarnoksiężnika 1/4/2020 Baby Boy 1/4/2020 Myśl jak facet 1/4/2020 Faceci w czerni 1/4/2020 Faceci w czerni II 1/4/2020 Faceci w czerni 3 1/4/2020 Yu Yu Hakusho: Ghost Files 1/4/2020 Masza i Niedźwiedź 1/4/2020 Epicentrum 1/4/2020 Kwarantanna 1/4/2020 Szopy w natarciu 1/4/2020 Zrywa się wiatr 1/4/2020 Pies, który ocalił Wielkanoc 1/4/2020 Charing Cross 84 1/4/2020 Miraculous: Biedronka i Czarny Kot 1/4/2020 Pech to nie grzech 1/4/2020 Marnie. Przyjaciółka ze snów 1/4/2020 Rodzina Addamsów 1/4/2020 Rodzina Addamsów 2 1/4/2020 Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę 1/4/2020 The Meg 1/4/2020 Kelnerzy 1/4/2020 Rent 1/4/2020 Dom nad jeziorem 1/4/2020 Szalona impreza 1/4/2020 Obłędny rycerz 1/4/2020 The Inside Job 1/4/2020 Noc żywych trupów 1/4/2020 Wyszczekani 1/4/2020 Waśń rodzinna 1/4/2020 Makowe wzgórze 1/4/2020 Seks, kłamstwa i kasety wideo 1/4/2020 Piksele 1/4/2020 Heavy Metal 2000 1/4/2020 Nigdy nie jest za późno 1/4/2020 Ponyo on the Cliff by the Sea 1/4/2020 Cześć, na imię mam Doris 1/4/2020 Kryptonim U.N.C.L.E. 1/4/2020 Serial Pokémon: Słońce i Księżyc 1/4/2020 Julian Schnabel – Portret prywatny 1/4/2020 Nędznicy 1/4/2020 Bracia 1/4/2020 Turbulencja 1/4/2020 Kołysz się, dziecino 1/4/2020 Kot 1/4/2020 Community 1/4/2020 Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll 1/4/2020 Mroczna Wieża 6/4/2020 Idol z piekła rodem 10/4/202 American Pie: Zjazd absolwentów 10/4/202 Pożegnanie z Afryką 10/4/202 Dziewczyny z drużyny 2 10/4/202 Dziewczyny z drużyny 4 10/4/202 Dziewczyny z drużyny 5 10/4/202 Błękitna fala 10/4/202 Elizabeth 10/4/202 Mumia 10/4/202 Mumia powraca 10/4/202 Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka 10/4/202 Czerwony smok 10/4/202 Szczęki 2 10/4/202 Szczęki 3 10/4/202 Szczęki 4: Zemsta 10/4/202 Król Skorpion 10/4/202 Przyjęty 10/4/202 Klub winowajców 10/4/202 Pradawny ląd 10/4/202 Hannibal 10/4/202 Joe Black 10/4/202 Dr Martin 10/4/202 Włamanie 11/4/2020 Kod 8 11/4/2020 Mała Stopa 14/4/2020 Outlander 14/4/2020 Dom grozy 15/4/2020 Drapacz chmur 15/4/2020 Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts 17/4/2020 Zakonnica 21/4/2020 Outlander 21/4/2020 Papież Franciszek i jego przesłanie 21/4/2020 Pierwsza noc oczyszczenia 22/4/2020 Mandy 22/4/2020 W poszukiwaniu Boga z Morganem Freemanem 22/4/2020 Mamma Mia! Here We Go Again 27/4/2020 Bez litości 2 28/4/2020 Slender Man 29/4/2020 The Quake. Trzęsienie ziemi 30/4/2020

