Rihanna kupi respiratory dla Barbadosu. Przeznaczy 5 milionów na walkę z koronawirusem

Pochodząca z Barbadosu Rihanna sporą część wspomnianej sumy zamierza przeznaczyć właśnie na wsparcie swojej pierwszej ojczyzny. 700 tys. dolarów z własnych środków przeznaczy na respiratory, które powędrują do tego kraju. Pandemia dotarła także także na tę wyspę, o czym świadczy pierwsze 6 potwierdzonych przypadków. Piosenkarka poprzez swoją fundację wspomoże też inne kraje regionu, m.in. Haiti czy Malawi.

Pieniądze trafią też oczywiście do mieszkańców Stanów Zjednoczonych, m.in. poprzez amerykańskie banki żywności. O konkretnych rozwiązaniach zadecydują fundacje, które otrzymają przelewy od gwiazdy: należący do WHO COVID-19 Solidarity Response Fund, International Resue Committee, Direct Relief, Feeding America oraz Partners in Health.

32-letnia Rihanna swój pierwszy album „Music of the Sun” wydała w 2005 roku. Już wtedy był on hitem, dlatego kolejna płyta pojawiła sie zaledwie rok później. „A Girl Like Me” powtórzyło sukces poprzedniczki, jednak światową sławę wokalistka zyskała dzięki hitowi „Umbrella” z płyty „Good Girl Gone Bad”.

Czytaj także:

Lewandowscy przekazali milion na walkę z koronawirusem. Zarzucono im „wielką ściemę”Czytaj także:

Wysyp darmowych gier na czas pandemii. Bonusy w WoW i WoTCzytaj także:

Koronawirus w Polsce. Rodzina zmarłej 37-latki wydała oświadczenie