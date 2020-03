TVP wstrzymuje emisję „Klanu”. Co z innymi serialami?

Serwis Press powołując się na informacje uzyskane z biura prasowego TVP poinformował, że ostatni premierowy odcinek „Klanu” zostanie wyemitowany 3 kwietnia, a zdjęcia do serialu zostały wstrzymane z powodu epidemii koronawirusa. Trzy dni później publiczny nadawca zamiast „Klanu” zacznie nadawać dodatkowy odcinek „Korony królów”.

Do najpopularniejszych seriali TVP należą jeszcze „M jak miłość” oraz „Barwy szczęścia”. W przypadku obu tych seriali widzowie nie mają się jak na razie czego obawiać, co w rozmowie z Plejadą potwierdziła Karolina Baranowska z produkcji obu tych tytułów. – Już dawno zakończyliśmy zdjęcia do odcinków „M jak miłość”, które w emisji zaplanowane były do końca maja. Zdjęcia mamy zrobione, odcinki montujemy i jesteśmy gotowi, aby je telewizji przekazać – poinformowała Baranowska i dodała, że odcinki „Barw szczęścia” zostały z kolei nakręcone do czerwca.

„Taniec z gwiazdami” dopiero jesienią

Zmiany związane z koronawirusem czekają także niektóre produkcje Polsatu. Przypomnijmy, ostatni odcinek „Tańca z Gwiazdami” został nagrany bez udziału publiczności. Tuż przed ogłoszeniem, kto odpada z programu, prowadzący show Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut przekazali, że żadna para nie odpada, jednak show zawieszone zostaje do jesieni.

– Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników programu oraz osób przy nich pracujących, Telewizja Polsat podjęła decyzję o zawieszeniu programu na tym etapie do jesieni. Dobra wiadomość jest taka, że dziś nikt nie odpada i – jeżeli zgodzicie się – to w tym samym składzie zapraszamy do jesiennej edycji. Państwa głosy przechodzą do jesiennego programu – powiedział Ibisz.

