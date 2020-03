FAME MMA odbędzie się zgodnie z planem. Zawodnicy przejdą testy na koronawirusa

Jak przypomina sport.pl, szósta GALA Fame MMA miała odbyć się na hali sportowej w Częstochowie. Gdy ta opcja okazała się nierealna ze względu na wypowiedzenie umowy przez władze miasta, organizatorzy chcieli przenieść się do Centrum Kongresowego w Katowicach. Tam też napotkali na opór władz oraz służb sanitarno-epidemiologicznych, o czym poinformowali w oświadczeniu opublikowanym przez „Super Express”. „Codziennie w telewizyjnych studiach produkcyjnych odbywają się programy na żywo, przy których pracują dziesiątki osób. Funkcjonują firmy kurierskie, których pracownicy poruszają się po terenie całej Polski, mając bezpośredni kontakt z nadawcami i odbiorcami, o których stanie zdrowia nie mają żadnych informacji. Sklepy są oblężone przez tysiące klientów” – czytamy w komunikacie.

Wszyscy przejdą testy

Organizatorzy dodali, że zakupili dla pracowników setki masek oraz rękawiczek. Zainwestowali także w testy na obecność koronawirusa. „Nie potrafimy zrozumieć: co jest głównym elementem ryzyka, o którym mówią władze miasta Katowic. Wszyscy obecni na hali zostaną przebadani na obecność koronawirusa. Zarówno my — organizatorzy, nasi podwykonawcy, cały zespół techniczny, ale przede wszystkim zawodnicy, trenerzy, sędziowie i cutmani będą przystępowali do eventu jako osoby zdrowe” – dodali.

Według organizatorów opinia służb sanitarno-epidemiologicznych oraz władz Katowic została wydana bez wizytacji miejsca, w którym miały odbyć się walki. „Jesteśmy przerażeni, że jak zwykle w tym kraju są równi i równiejsi. Część firm funkcjonuje. Są to miejsca, w których pracuje znacznie więcej osób niż przy produkcji FAME MMA” – podkreślili.

Ostatecznie gala odbędzie się w zamkniętym studio telewizyjnym, którego lokalizacji nie podano do publicznej wiadomości. Widzowie będą mogli obejrzeć walki w systemie pay-per-view, a w klatce zaprezentują się m.in. Marta „LinkiMaster” Linkiewicz, „Zusje”, Wojtek Gola, Marcin Najman czy Marcin „Rafonix” Krasucki.

