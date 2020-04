Serial do oglądania z dzieckiem

W czasach koronawirusa „Yabba Dabba Dinozaury” jest idealnym rozwiązaniem dla pokolenia trzydziestolatków szukających wspólnych programów dla siebie i swoich dzieci. Animowany serial pokazuje dalsze losy świętujących 60-lecie jaskiniowców – Freda i Wilmy Flintstonów oraz Barneya i Betty Rubbie. Na szczęście nie poddano ich komputerowemu liftingowi. Bohaterowie wyglądają tak samo, jak gdy zachwycaliśmy się nimi w sobotnie poranki w paśmie „Godzina z Hanna-Barbera” w latach 90..

Różnica jest taka, że na plan pierwszy wysuwają się ich córka Pebbles, marząca o karierze naukowca, i syn Bamm-Bamm, który realizuje się w zabawach wymagających użycia mięśni. Zmiana perspektywy daje pretekst do zainteresowania młodszego pokolenia, szukającego innego typu wrażliwości i humoru niż ich rodzice. Każdy z 10-minutowych odcinków oferuje oryginalną, wciągającą historię, okraszoną inteligentnym humorem. Choć dziś poprawność polityczna stępia ostrze żartów z rodziny, bimbania pracy czy z matriarchatu, to żyjącym na modłę współczesnych (pamiętacie świniopodobnego dinozaura robiącego za odkurzacz albo napędzane ruchem stóp samochody?) jaskiniowcom wcale nie złagodniał dowcip. „Yabba Dabba Dinozaury” sprawdza się i jako odtrutka na rzeczywistość za oknem, i jako nostalgiczna podróż do przeszłości.

Nowe odcinki w soboty i niedziele o 9:00 na kanale Boomerang

