Blanka Lipińska promuje zbiórkę na respirator. Przy okazji obiecuje fanom nagrodę

„Wyszliśmy z inicjatywą zakupu takiego urządzenia do puławskiego szpitala. Po ustaleniach z dyrekcją i pracownikami odpowiedzialnymi za wyposażenie SPZOZ Puławy – wiemy, że taki sprzęt się bardzo przyda nie tylko w czasie epidemii, ale będzie służył długie lata, a zakup jednego najwyższej klasy respiratora (Hamilton C3) to 80 000 zł” – czytamy w opisie zbiórki, którą koordynuje Spółdzielnia Socjalna Inicjatywa Puławy.

Zbiórkę nagłośniła w sieci Blanka Lipińska, która pochodzi właśnie z Puław. Wsparcie pisarki szybko przyniosło efekt, ponieważ zebrana kwota wciąż się powiększała, a ofiarodawcy w komentarzach wpisywali hasło #teamBlanka sugerując, że wspierają szpital zachęceni przez swoją idolkę. W krótkim czasie udało się zebrać zamierzone 80 tys., a obecnie (piątek, godzina 15) suma zatrzymała się na około 130 tys. zł.

Akcja wciąż jednak trwa, o czym poinformowała Lipińska, zapowiadając jednocześnie nagrodę dla uczestników zbiórki. – Zachęcona tym, że tak dobrze nam idzie, pomyślałam sobie, że stworzę challange, zwłaszcza dla fanów „365 dni”. Kochani jeżeli zbierzemy drugie 80 tysięcy, czyli na drugi respirator, to w ramach podziękowania przeczytam wam pierwszy rozdział czwartej części książki – powiedziała celebrytka w nagraniu na swoim InstaStories. – Dowiecie się, co Massimo myślał i czuł oraz jak to wszystko wyglądało. Czwarta część jest sroga – dodała. Fani twórczości Lipińskiej nie muszą się spieszyć – do końca zbiórki pozostało jeszcze 14 dni.

