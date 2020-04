Co oglądać na platformach HBO i Netflix? Lista dobrych nowości

Netflix i HBO mają w ofercie różnorodne propozycje na wolny weekend. W kwietniu pojawiła się na platformach streamingowych masa nowości – niektóre z nich premierę miały właśnie w dniach 4-5 marca. Na poniższej liście znajdzie zarówno propozycje serialowe, filmowe, jak i programowe.

„Pełzająca śmierć” – HBO

Młoda kobieta za wszelką cenę próbuje ocalić ojca przed śmiercią podczas groźnego huraganu.



„Hyena” – Netflix

Próbując utrzymać się na brutalnym rynku, dwóch rywalizujących ze sobą prawników klientów z wyższych klas nie cofnie się przed niczym, aby zrealizować swoje ambicje.



„Pewnego razu... w Hollywood” – HBO

Leonardo DiCaprio oraz Brad Pitt jako trzecioligowy aktor i jego dubler, którzy próbują odnaleźć się w Hollywood końca lat sześćdziesiątych; film Quentina Tarantino zdobył dwa Oscary i osiem nominacji do tej nagrody.



„Plagi Breslau” – Netflix

Wrocławiem wstrząsa sprawa zwłok w skórze byka. Prowadząca dochodzenie detektyw odkrywa, że zabójca odtwarza serię egzekucji przeprowadzanych w XVIII wieku.



„Ucieczka” – HBO

Pod wpływem jednego smsa, młoda kobieta rzuca wszystko, aby ruszyć w szaloną podróż po Stanach ze swoim ukochanym ze studenckich czasów; nowy serial HBO autorstwa Vicky Jones.



„Sergio” – Netflix

W następstwie amerykańskiej inwazji na Irak oenzetowski dyplomata Sergio Vieira de Mello staje przed najtrudniejszym wyzwaniem w swojej karierze.



„Co robimy w ukryciu” – HBO

Zrealizowany w stylu dokumentu serial komediowy przedstawiający perypetie trójki wampirów ze Staten Island, których odwiedza niespodziewanie mroczny przywódca. Jednym z twórców produkcji jest Taika Waititi.



„Klub winowajców” – Netflix

Klasyk kina młodzieżowego. Grupa uczniów za karę zostaje po szkole w sali zajęć. W końcu znudzeni nastolatkowie zaczynają ze sobą rozmawiać.



„Mayans M.C.” – HBO

Kontynuacja nagradzanego serialu Synowie Anarchii. Po wyjściu z więzienia EZ Reyes dołącza do meksykańskiego gangu motocyklowego Mayans M.C.



„Dom z papieru” — sezon 4 – Netflix

3 kwietnia na Netfliksie pojawiła się wyczekiwana czwarta część serialu. Finałowy odcinek trzeciego sezonu serialu pozostawił wiele niewiadomych w kontekście fabuły. Profesor był przekonany, że jego dziewczyna i Lizbona została zabita przez policję. Nairobi została zastrzelona, gdy stała przy oknie w Banku Hiszpanii. Po zakończeniu 3. sezonu pojawiło się w sieci wiele teorii na temat tego, co może wydarzyć się dalej. Fani serialu spekulowali, że zagrożony może być Rio. Poza tym niektórzy fani myślą, że Alicia może udawać, że jest w ciąży.Czytaj także:

Grała Shirley w „Kochaj albo rzuć”. Tak wygląda dziś Duchyll Martin Smith