Co oglądać, siedząc w domu? Rodzinne filmy na Wielkanoc, dostępne w sieci

Wśród propozycji są klasyczne animacje Disneya, które po kilkudziesięciu latach dostały nowe życie i ponownie mogą zachwycać widzów. Są też sympatyczne filmy o superbohaterach czy postaciach z najbardziej popularnych na świecie klocków LEGO. Wszystkie pozycje dostępne są w serwisie HBO GO.

„Opowieści na dobranoc”

Sympatyczna komedia z nominowanym do Złotego Globu Adamem Sandlerem w roli sfrustrowanego pracownika hotelu opowiadającego swoim siostrzeńcom niesamowite historie, które ku zaskoczeniu wszystkich stają się rzeczywistością. W obsadzie filmu o prawdziwej sile wyobraźni znaleźli się również laureatka Złotego Globu Keri Russell, gwiazda serialu Przyjaciele Courteney Cox oraz laureat statuetki Emmy Guy Pearce.



„Mój przyjaciel delfin”

Ciepły i wzruszający film o pięknej przyjaźni między małym chłopcem a ocaloną przez niego samicą delfina, która straciła w sieci rybackiej płetwę. Fabuła obrazu została oparta na prawdziwej historii, która wydarzyła się na Florydzie w 2005 roku, a w rolę kalekiego zwierzęcia wcieliła się prawdziwa Winter. W filmie występują m.in. laureat Oscara Morgan Freeman, dwukrotnie nominowana do Złotego Globu Ashley Judd czy nominowany do Oscara Kris Kristofferson.



„Herkules”

Animowana historia Herkulesa, najsilniejszego człowieka na ziemi, który niespodziewanie dowiaduje się prawdy o swoim pochodzeniu i tym, że jest synem bogów olimpijskich. Nawiązujący do greckiego mitu film jest wspólnym dziełem Rona Clementsa i Johna Muskera, twórców „Małej Syrenki”, „Aladyna”, „Planety skarbów” oraz „Księżniczki i żaby”.



„Iniemamocni”

Pełna humoru i nieprawdopodobnych przygód animacja z legendarnego studia Pixar. Opowiada o przygodach pewnej rodziny superbohaterów, którzy muszą uratować świat przed zagładą. Film otrzymał kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, w tym dwa Oscary (najlepszy film animowany, najlepszy montaż dźwięku), 10 statuetek Annie, BAFTĘ i nominację do Złotego Globu.



„Kraina cudów”

Pełna przygód i dobrego humoru animacja, którą pokocha cała rodzina. To opowieść o ośmioletniej dziewczynce, która za sprawą swojej wyobraźni, przenosi się do ukrytego w lesie niezwykłego wesołego miasteczka.



„LEGO. Przygoda 2”

Kolejna część przygód bohaterów z uniwersum LEGO, którzy powracają, aby ocalić swoje ukochane miasto Klocburg, W polskiej wersji językowej swoich głosów bohaterom użyczyli m.in. Marek Barbasiewicz, Wojciech Paszkowski, Artur Barciś oraz Michał Szpak.



„Piękna i Bestia”

Pełnometrażowa animacja Disneya 1991 roku oraz filmowa wersja z Emmą Watson w roli Belli. Historia nieoczekiwanej miłości, która rodzi się między młodą i piękną dziewczyną a zaklętym w potwora księciem. Ponadczasowe dzieło, które od lat niezmiennie oczarowuje widzów. Przypomina, że prawdziwe piękno drzemie wewnątrz każdego człowieka. Trzeba tylko odrobinę postarać się, żeby je dostrzec.



„Król Lew”

Kultowa, pełnometrażowa animacja Disneya z 1994 roku oraz filmowy remake z 2019 roku. To poruszająca historia małego lwiątka, które wygnane przez stryja poza Lwią Krainę, powraca po latach, by pomścić swoje krzywdy i odebrać należytą mu władzę. Przepiękna opowieść o sile miłości, przyjaźni oraz lojalności, która zdobyła serca milionów widzów na całym świecie.



„Aladyn”

Pełnometrażowa animacja z Disneya 1992 oraz filmowa wersja Guya Ritchiego z Willem Smithem w roli Dżina. Opowieść o błąkającym się po ulicach rozrabiace Aladynie, który zakochuje się w pięknej księżniczce Dżasminie. Kiedy w ręce chłopaka niespodziewanie wpada magiczna lampa, jego los odmienia się diametralnie. Obraz mówi o walce o miłość, dojrzewaniu oraz akceptacji siebie. Nie brakuje w nim zapierających dech w piersiach przygód i doskonałej zabawy.



„Dumbo”

Pełnometrażowa animacja Disneya z 1941 roku oraz filmowa wersja autorstwa Tima Burtona. Historia odważnego słoniątka, które dzięki swoim gigantycznym uszom uczy się latać. Opowieść niesie ze sobą inspirujące przesłanie o tolerancji i akceptacji odmienności, a także znaczeniu przyjaźni i wiary we własne możliwości.Czytaj także:

