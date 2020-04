„Znajdź mnie” – sequel filmu „Tamte dni, tamte noce”. Na pokład wracają Chalamet i Hammer

Włoski reżyser i scenarzysta Luca Guadagnino w rozmowie z „La Repubblica” wyznał, że powstaje sequel filmu „Tamte dni, tamte noce” (ang. „Call Me By Your Name”), a do obsady powracają gwiazdy takie jak Timothee Chalamet, Armie Hammer, Michael Stuhlbarg i inni.

Już w ubiegłym roku podczas festiwalu w Cannes Luca Guadagnino przekazał w rozmowie z dziennikarzem portalu Deadline Andreasem Wisemanem, że miał zaszczyt czytać kopię powieści Andre Acimana „Find Me” (pol. „Znajdź mnie” ). To właśnie sequel pierwszej powieści, której ekranizacja otrzyamała cztery nominacje do Oscara w kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor (Chalamet) i najlepsza piosenka ( „Mystery of Love” ) i najlepszy scenariusz adaptowany. Produkcja, a właściwie James Ivory, twórca scenariusza, otrzymał Oscara w tej ostatniej kategorii. – Oczywiście praca z Timothée'em Chalametem, Armie'em Hammerem, Michaelem Stuhlbargiem, Esther Garrel i innymi aktorami była wielką przyjemnością. Wszyscy będą w nowym filmie – powiedział teraz Guadagnino w wywiadzie dla „La Repubblica” . „Tamte dni, tamte noce” – o czym jest film? Północne Włochy, lato 1983 roku. Elio Perlman (Timothée Chalamet) jest błyskotliwym siedemnastolatkiem, który wraz z rodzicami spędza lato we włoskiej, siedemnastowiecznej willi. Chłopak komponuje i gra muzykę klasyczną, czyta książki i flirtuje z pełną uroku Marzią. Jego ojciec (Michael Stuhlbarg) jest szanowanym profesorem specjalizującym się w kulturze greko-romańskiej, a matka Annelle (Amira Casar) oczytaną tłumaczką. Pewnego dnia przyjeżdża do nich młody, amerykański stypendysta Oliver (Armie Hammer), który pracuje z ojcem Elia nad swoim doktoratem. Elio i Oliver szybko łapią dobry kontakt i odkrywają siłę wzajemnego przyciągania. Urodzony w Palermo reżyser Luca Guadagnino („Jestem miłością”) przedstawia kameralną i pełną subtelności opowieść o niemożliwej miłości dwóch mężczyzn. W jedną z głównych ról wciela się wschodząca gwiazda kina – Timothée Chalamet (nominacja do Nagrody Akademii za stworzoną przez siebie kreację aktorską). Z powodzeniem partneruje mu Armie Hammer („The Social Network”). W obsadzie znaleźli się również nominowany do Złotego Globu Michael Stuhlbarg („Poważny człowiek”), Amira Casar („Transylwania”) oraz Esther Garrel („Kochankowie jednego dnia”). „Tamte dni, tamte noce” – gdzie oglądać? Film „Tamte dni, tamte noce” oglądać można na platformie streamingowej Netflix. Czytaj także:

