Ulubiona pieśń JPII w „Domu z papieru”. Dlaczego bohaterowie śpiewali „Barkę”?

„Bella Ciao”, czyli jedna z najważniejszych włoskich pieśni politycznych śpiewana w latach 1943–1945 przez włoskich partyzantów walczących przeciwko niemieckim siłom hitlerowskim okupującym Włochy, byłą do tej pory zdecydowanym muzycznym motywem przewodnim serialu Netfliksa. Utwór w wykonaniu Berlina wpadł w ucho niejednemu fanowi produkcji.

UWAGA! Tekst zawiera spoilery.

W czwartym sezonie serialu serca widzów podbiła inna włoska pieść śpiewana przez Berlina - „Ti Amo”. To jednak nie koniec muzycznych niespodzianek. Dość nieoczekiwanie w jednym z odcinków słyszymy ulubioną pieść Jana Pawła II - Barkę. Kiedy Nairobi zostaje zakładniczką Gandii, szefa ochrony Banku Hiszpanii, ten każe jej oraz całej ekipie Profesora zanucić „Barkę”. Grozi, że odda jeden strzał za każdą osobę, której nie usłyszy. W ten sposób chce się dowiedzieć, jak blisko znajdują się Denver, Rio czy Helsinki. W tym kontekście warto dodać, że Barka jest oryginalnie pieśnią hiszpańską, nie polską. Utwór pod tytułem „Pescador de hombres” powstał w latach 70. Polskie słowa napisał salezjanin ks. Stanisław Szmidt.

„Dom z papieru” – fabuła

Serial opowiada o grupie ośmiorga osób o różnych umiejętnościach, których rekrutuje tajemniczy człowiek ukrywający się pod pseudonimem Profesor. Celem jest dokonanie skoku stulecia – napadu na hiszpańską mennicę. Plan Profesora był genialny – chodziło nie o to, by ukraść gotowe pieniądze, ale by je nowiutkie i bez znanych policji oznaczeń, wydrukować.Hasłem reklamowym dwóch pierwszych części było „Pierwszy miliard trzeba sobie wydrukować”, motto trzeciej brzmiało „Tym razem nie chodzi o pieniądze, tym razem chodzi o rodzinę”. W trzeciej odsłonie serii bohaterowie powrócili po tym, jak jeden z nich znalazł się w niebezpieczeństwie. Ponownie dokonali napadu, jednak tym razem celem stał się Narodowy Bank Hiszpanii.

„Dom z papieru” – obsada

W serialu Netfliksa grają m.in.: Ursula Corbero (Tokio), Alvaro Morte (Profesor), Pedro Alonso (Berlin), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Roberto Garcia Ruiz (Oslo), Itziar Ituño (Lizbona), Esther Acebo (Mónica Gaztambide), Enrique Arce (Arturo Román).

