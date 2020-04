Rozpoczęły się castingi do programu „Top Model”. Jak się na nie zgłosić?

W ramach zgłoszenia do programu należy wypełnić formularz na stronie internetowej programu „Top Model”. Będzie on dostępny od 6 kwietnia do 7 czerwca 2020 roku. W związku z pandemią koronawirusa w tym roku pierwszy etap castingów do programu odbywa się wyłącznie online, pod hasłem #CastingWDomu.

Tina Żyro, producentka programu, w rozmowie z dziennikarzami portalu WirtualneMedia.pl przekazała, że w tym roku produkcja chce być bliżej swoich widzów. – Chociaż teraz nie możemy spotkać się z nimi na castingach jak w latach ubiegłych, to zachęcamy do skorzystania z możliwości jakie zapewnia casting internetowy. Liczymy na kreatywność kandydatów i wierzymy, że i tym razem nas zaskoczą. Dodatkowo dajemy widzom możliwość wyboru jednego z uczestników, spośród kilku wytypowanych wcześniej przez jury. W ten sposób otrzymują szansę, by współtworzyć z nami swój ulubiony program – wyjaśnia.

W dziewiątej edycji jurorami programu ponownie będą Joanna Krupa, Katarzyna Sokołowska, Dawid Woliński i Marcin Tyszka. Michał Piróg znów pomoże uczestnikom za kulisami.

